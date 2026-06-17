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Ágata y Lola se alza con el premio a Mejor Serie en el Festival Internacional de Series Ría de Vigo

La serie protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol ha obtenido el galardón ante de su estreno el próximo 12 de julio en atresplayer.

Ágata y Lola se alza con el premio a Mejor Serie en el Festival Internacional de Series Ría de Vigo

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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La serie de Antena 3 que se estrenará el 12 de julio en atresplayer se ha alzado con el premio a Mejor Serie en la segunda edición del Festival Internacional de Series Ría de Vigo. Los presentes pudieron disfrutar del primer capítulo de la ficción, una producción realizada por Atresmedia y Portocabo que está ambientada en la ciudad de Vigo.

Ágata y Lola está protagonizada por Mireia Oriol y Eva Martín, la serie cuenta con ocho capítulos de 50 minutos, donde cada episodio plantea un caso policial cerrado, que combina la tensión de la investigación con la relación que van forjando las protagonistas.

Junto a las dos protagonistas, el reparto de Ágata y Lola se completa con grandes nombres como Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo o Sara Sanz.

Disfruta del estreno de Ágata y Lola el 12 de julio en atresplayer.

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