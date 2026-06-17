Quique y Susana cogen carrerilla para jugar la Final de La ruleta de la suerte

Qué forma de coger carrerilla la de Quique y Gema que, hasta el Panel con Bote no tenían tanto dinero acumulado como las compañeras del atril amarillo.

Esta pareja ha estado a solo 25 euros de distancia con Sofía y Gema para ocupar la primera posición en la carrera a la Final. ¡Y Quique lo ha clavado!

Pero aún así se les ha resistido la primera palabra de este panel, cuya pista es '¿La compartimos?'. Hasta que finalmente, la decisión de comprar la última vocal que quedaba ha sido clave para ver el panel completo.

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