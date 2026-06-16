Isabel González sobre el pasado profesional de Paulina Rubio con el grupo Timbiriche: "Tiene fama de conflictiva"

Paulina Rubio se encuentra en un momento complicado de su vida, no sólo por una mala racha en el ámbito personal y la incertidumbre por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, fruto de su relación con Nicolás Vallejo-Nágera, sino que ahora también está en juego su futuro profesional.

Según la periodista Mandy Fridmann, Rubio se ha ofrecido para hacer una gira con Timbiriche o volver a ser la rubia dorada que tanto éxito tuvo antes, colaborar con Thalía o para presentar Operación Triunfo de México junto a David Bisbal a quien considera su amigo, pero, la respuesta ha sido un rotundo no. Esta negativa por parte de este reconocido programa de canto se basa en incumplimientos de contratos en ediciones anteriores. Fridmann asegura que "Aparentemente nadie quiere colaborar con ella".

Esto podría haber provocado su inestabilidad económica por la que ha tenido que vender su emblemática vivienda de Miami para poder sanear sus cuentas. Pese a que la cantante tampoco ha hecho declaraciones ni comunicados por esta dura situación, ni por lo que está pasando con su exmarido y su hijo, sí que han surgido rumores sobre la desesperación que tiene por volver a trabajar.

La colaboradora Beatriz Coartázar afirma que hay un miembro de los Timbiriche que dice que "No es verdad" lo que se está diciendo ya que no han hablado con Paulina y que además si necesitase ayuda en algún momento por parte de ellos, la iba a tener. Sin embargo, Isabel González cuenta que otra parte del grupo sugiere que la artista "tiene fama de conflictiva".

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