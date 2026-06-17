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Para 1 hogaza

Joseba Arguiñano elabora la receta de pan Ezequiel: "Un pan con fundamento y muy nutritivo"

El pan Ezequiel que ha preparado Joseba Arguiñano lleva diferentes tipos de harina, lo que lo hace más nutritivo y contundente. Además tiene un sabor fuera de lo común que te encantará.

Pan Ezequiel

Joseba Arguiñano elabora la receta de pan Ezequiel: "Un pan con fundamento y muy nutritivo"

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El pan Ezequiel se puede hacer germinando las semillas de los cereales que lo componen. En este caso, para evitar el laborioso proceso de germinar, hemos utilizado las harinas secas.

Puedes verificar si el pan está completamente cocido, pinchándolo con un palillo de madera, si sale limpio, está listo; de lo contrario aún le faltarán algunos minutos en el horno.

Ingredientes, para 1 hogaza

  • 75 g de puré de lentejas
  • 50 g de harina de centeno + 30 g para estirar
  • 60 g de harina de soja
  • 80 g de harina de cebada
  • 50 g de harina de mijo
  • 10 g de levadura fresca de panadería
  • 300 ml de agua tibia
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 5 g de sal
  • 1 cucharada de miel
  • Perejil
Ingredientes Pan Ezequiel
Ingredientes Pan Ezequiel | antena3.com

Elaboración

Desmenuza la levadura y mézclala con el agua tibia.

Pon en un bol la harina de mijo, de centeno, de soja y de cebada. Agrega el puré de lentejas, la levadura con el agua y una pizca de sal. Añade la miel y el aceite de oliva. Mezcla bien, primero con la espátula. Cuando se vayan integrando los ingredientes, mezcla con las manos hasta conseguir una masa sin grumos. Pon la masa en un bol y deja reposar durante media hora aproximadamente (autólisis).

Mezcla con las manos hasta conseguir una masa sin grumos
Mezcla con las manos hasta conseguir una masa sin grumos | antena3.com

Espolvorea un poco de harina de centeno sobre la encimera, coloca encima la masa y trabájala durante 5 minutos aproximadamente, hasta conseguir una masa lisa y homogénea. Ponla de nuevo en el bol (untado con un chorrito de aceite de oliva), tápala con film transparente y deja que repose durante 1 hora y media aproximadamente, hasta que casi doble el volumen (primera fermentación).

Pasado este tiempo, enharina la encimera y comienza a estirarla durante 5 minutos aproximadamente. Cuando veas que está muy manejable, dale forma redondeada (también puede ser ovalada o alargada). Ponlo en la bandeja de horno, cubierta con papel de hornear. Tápalo con un paño de cocina y deja que fermente durante 1 hora aproximadamente (segunda fermentación).

Cuando veas que está muy manejable, dale forma redondeada
Cuando veas que está muy manejable, dale forma redondeada | antena3.com

Sácalo del bol y hazle 4-5 cortes a lo largo con la punta de un cuchillo. Hornea (con el horno precalentado) a 190ºC durante 1 hora aproximadamente, hasta que se forme una costra compacta y crujiente.

Sácalo del bol y hazle 4-5 cortes a lo largo con la punta de un cuchillo.
Sácalo del bol y hazle 4-5 cortes a lo largo con la punta de un cuchillo. | antena3.com

Listo para servir, si quieres, con una hoja de perejil.

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