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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La receta de gazpacho que recupera su versión más tradicional y prescinde de la batidora
Karlos Arguiñano propone una elaboración inspirada en los orígenes de este clásico veraniego, con las mismas hortalizas de siempre y una preparación diferente y muy refrescante.
Lejos de la versión habitual, este gazpacho a la antigua se prepara sin triturar los ingredientes. Tomate, pepino, pimiento, ajo y cebolleta se cortan en trozos pequeños y se aliñan antes de reposar en frío para que liberen sus jugos.
La receta se completa con una guarnición de huevo cocido, jamón serrano, pan y pepino. Arguiñano recomienda en su Cocina abierta dejar reposar la mezcla en la nevera para potenciar el sabor y conseguir un resultado fresco para los días de calor.
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