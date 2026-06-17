La receta de gazpacho que recupera su versión más tradicional y prescinde de la batidora

Lejos de la versión habitual, este gazpacho a la antigua se prepara sin triturar los ingredientes. Tomate, pepino, pimiento, ajo y cebolleta se cortan en trozos pequeños y se aliñan antes de reposar en frío para que liberen sus jugos.

La receta se completa con una guarnición de huevo cocido, jamón serrano, pan y pepino. Arguiñano recomienda en su Cocina abierta dejar reposar la mezcla en la nevera para potenciar el sabor y conseguir un resultado fresco para los días de calor.

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