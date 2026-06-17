Encuentran un cadáver en la nevera de un piso en Castellón

Agentes de la Policía Nacional han encontrado este miércoles un cadáver en el interior de una nevera en un piso de la ciudad de Castellón, tal y como han informado fuentes policiales.

En estos momentos, los agentes ya investigan las circunstancias del suceso, aunque por ahora no han trascendido muchos más detalles sobre el macabro hallazgo, se sabe que pertenece a un hombre.

Un detenido

Los agentes ha procedido a detener a un hombre que podría estar relacionado con el hallazgo del cadáver.

Los grupos de investigación policial, que se han reunido a primera hora de este miércoles, tratan de recabar información y pesquisas sobre el hallazgo.