La princesa Heredera Mette-Marit se somete "con éxito" a un trasplante de pulmón

"Su Alteza Real la Princesa Heredera Mette-Marit se sometió con éxito a un trasplante de pulmón en el Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo. El Príncipe Heredero y la Princesa Heredera expresan su sincero agradecimiento por los numerosos mensajes de cariño y afecto que han recibido. Esto significa mucho para ellos en estos momentos difíciles".

Con este escueto comunicado la Casa Real noruega informaba de la intervención que después ha sido comentada por Arnt Fiane, cirujano cardiotorácico y jefe del Programa de Trasplante de Corazón y Pulmón del centro hospitalario en el que se realizó: "El trasplante de pulmón ha sido un éxito hasta el momento".

El pasado 5 de junio la Casa Real informaba de que la enfermedad pulmonar de la princesa heredera estaba avanzando gravemente por lo que se le incluyó en la lista de espera para un trasplante.

Coincide la operación con la publicación de la sentencia contra su hijo. Marius Borg Hoiby ha sido condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de de varios delitos sexuales y de agresión, incluyendo dos violaciones a mujeres. Hoiby se enfrentaba a una petición de siete años y siete meses de cárcel por un total de 40 delitos, si bien finalmente ha sido absuelto de las dos acusaciones de violación y ha sido declarado culpable de dos violaciones sin penetración, en 2018 y en 2024.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.