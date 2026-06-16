Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

La inquietante anécdota que marcó a Roberto Leal para escribir su libro: "Si esto cae en manos de un perturbado..."

Aunque es ya uno de los rostros más conocidos del panorama televisivo, Roberto Leal opta por un nuevo reto profesional, el de estrenarse como escritor de ficción. En el plató de Y ahora Sonsoles nos cuenta cómo nació la semilla para escribir su thriller.

Roberto Leal

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Roberto Leal es uno de los presentadores más conocidos de la pequeña pantalla. Tras consolidarse como reportero, pronto dio el salto a la presentación de programas y concursos como Pasapalabra, que se ha convertido en su programa por excelencia.

Ahora, el presentador deja a un lado los platós por un momento para centrarse en la literatura con su primera novela de ficción, El Sótano. Roberto se lanza al género del thriller psicológico, mostrándonos una faceta hasta ahora desconocida de la que hoy conocemos todos los detalles.

La novela nació de una anécdota personal del presentador que le despertó curiosidad: mientras vivía de alquiler con su mujer, comenzaron a llegarles cartas siempre dirigidas al mismo hombre. "No éramos ni yo, ni mi mujer ni la persona que había vivido antes en esa casa", afirma.

Aunque Roberto Leal nunca llegó a abrir las cartas, estas no dejaron de llegar. "Si esto cae en manos de un perturbado...", advierte, "abriendo una carta te puedes enterar de muchas cosas".

A raíz de aquello, Roberto Leal sintió la necesidad de escribir una historia que tratase de los peligros que existen a raíz de ceder ciertos datos y que mantuviese al lector en vilo hasta la última página. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Roberto Leal

La inquietante anécdota que marcó a Roberto Leal para escribir su libro: "Si esto cae en manos de un perturbado..."

kjadhfs

¿Qué harías tú si fueses coach por un día?: las preguntas más originales de los talents de La Voz Kids

Isabel González sobre Paulina

Isabel González sobre el pasado profesional de Paulina Rubio con el grupo Timbiriche: "Tiene fama de conflictiva"

Familiar Rafa Mir
EN DIRECTO

El primo de Rafa Mir denuncia los posibles intereses de las denunciantes: "Se sabe a nivel interno lo que estas chicas quieren"

Tamara
EN PLATÓ

Tamara, drogada y grabada sin consentimiento por su marido durante años: "Cuando vi las fotos, mi intención era matarlo"

Abogado víctima Rafa Mir
CASO RAFA MIR

Habla el abogado de una de las presuntas víctimas del 'caso Rafa Mir': "Ellas están satisfechas con la sentencia"

Tras conocer la sentencia que condena a Rafa Mir y a su amigo Pablo Jara por presuntas agresiones sexuales y lesiones, hablamos con el abogado de una de las víctimas, la joven que presuntamente tuvo relaciones consentidas con Rafa Mir, pero habría sido agredida por su amigo.

¿Quién ha sido el coach con más bloqueos? Así ha quedado el contador oficial
Mejores momentos | Audiciones 6

¿Quién ha sido el coach con más bloqueos? Así ha quedado el contador oficial

Las Audiciones a ciegas han llegado a su fin y el número de bloqueos, superbloqueos y megabloqueos no ha sido pequeño. Pero, ¿quién ha sido la víctima que más los ha sufrido?

Sole Presuntos Implicados

El mensaje de Sole Giménez a Lydia Rodríguez tras su ruptura con Presuntos Implicados: "Siempre voy a apoyar a mujeres que pasen por un trance así"

Flor madre de paciente

Un padre mata al logopeda de su hijo al creer que abusaba de él y negarse a mostrarle las cámaras de seguridad

Elisa Mouliaá

¿Por qué el juez ordena la detención de Elisa Mouliaá?: "Ella dice que ni ha huido ni es una prófuga"

Publicidad