La inquietante anécdota que marcó a Roberto Leal para escribir su libro: "Si esto cae en manos de un perturbado..."

Roberto Leal es uno de los presentadores más conocidos de la pequeña pantalla. Tras consolidarse como reportero, pronto dio el salto a la presentación de programas y concursos como Pasapalabra, que se ha convertido en su programa por excelencia.

Ahora, el presentador deja a un lado los platós por un momento para centrarse en la literatura con su primera novela de ficción, El Sótano. Roberto se lanza al género del thriller psicológico, mostrándonos una faceta hasta ahora desconocida de la que hoy conocemos todos los detalles.

La novela nació de una anécdota personal del presentador que le despertó curiosidad: mientras vivía de alquiler con su mujer, comenzaron a llegarles cartas siempre dirigidas al mismo hombre. "No éramos ni yo, ni mi mujer ni la persona que había vivido antes en esa casa", afirma.

Aunque Roberto Leal nunca llegó a abrir las cartas, estas no dejaron de llegar. "Si esto cae en manos de un perturbado...", advierte, "abriendo una carta te puedes enterar de muchas cosas".

A raíz de aquello, Roberto Leal sintió la necesidad de escribir una historia que tratase de los peligros que existen a raíz de ceder ciertos datos y que mantuviese al lector en vilo hasta la última página. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas