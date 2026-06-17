Lorena Vázquez, sobre el comunicado que Kiko Rivera le dedica a Irene Rosales: "Ha vuelto a usar la Inteligencia Artificial"

Kiko Rivera vuelve a protagonizar una nueva polémica tras su ruptura con Irene Rosales. Esta ha participado en una campaña publicitaria que utiliza de eslogan "un mix con un mal kiko es un mal mix", una frase con la que el hijo de Isabel Pantoja se ha dado por aludido.

A raíz de la campaña, Kiko Rivera ha afirmado que "si se puede, tomará acciones legales". Muy ofendido por el hecho de que Irene Rosales utilice supuestamente su nombre para la campaña, Kiko ha emitido un comunicado cargando contra su exmujer.

En su comunicado, Kiko Rivera le lanza un mensaje a Irene Rosales, afirmando que "el respeto no siempre es recíproco". Un texto que, según nuestra colaboradora Lorena Vázquez, está escrito con Inteligencia Artificial. La periodista ha reparado en detalles que evidencian que no ha sido el hijo de Isabel Pantoja quien lo ha escrito: los espacios entre palabras, las enumeraciones siempre de tres en tres... Algo que ya le ocurrió una vez con una canción, cuando fue acusado de haber usado Inteligencia Artificial.

Pese a los ataques de Kiko Rivera, Irene Rosales dice estar muy satisfecha con su campaña y sostiene que "volvería a hacerla una y mil veces". ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!

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