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El interés oculto de Tita Cervera para involucrarse tanto con la tala de árboles en el Paseo del Prado

Tita Cervera ha sido siempre un icono español, con sus ideas y proyectos claros. Uno de sus mayores intereses fue el 'No a la tala de árboles' que se iba a llevar a cabo justo en frente del Museo Thyssen. Su biógrafa, Goya Ruiz, cuenta por qué y todos los detalles hasta ahora desconocidos.

Tita Cervera

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Hace 19 años, Tita Cervera paró la tala de árboles en el Paseo del Prado de Madrid de una forma única: vestida de blanco Armani, tacón de aguja y encadenada a un árbol. La socialité lo dejó bien claro: "Primero me tienen que talar a mi un brazo", asegurando que no se movería de allí hasta que viese una solución.

En realidad, lo que casi nadie sabe es que fue un periodista quien le dio las cadenas para que se las pusiese y hacerle una foto. Goya Ruiz, biógrafa de Tita Cervera, revela que su entrada ese día fue tan icónica y reivindicativa como la de "una gran estrella", escoltada, bajando de un Mercedes, con su outfit impecable, mientras todos gritaban "¡baronesa!". La coleccionista sabía que tenía que hacer algo llamativo para que funcionase el 'No a la tala'.

Carmen Cervera se mostró comprometida con la causa no solo por los árboles sino porque se iba a llevar a cabo un proyecto donde se pondrían carriles de circulación del lado del Thyssen, algo que, Cervera consideró una agresión. Tita llamó a ecologistas en acción y se alió con gente de izquierdas como la actriz Pilar Bardem. Goya concluye con un: "Tiene una finalidad y crea una estrategia" seguido de un "Es una mujer muy ecologista y animalista".

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