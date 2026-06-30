Susana Uribarri confirma que Bertín Osborne no le debe dinero a Hacienda pese a aparecer en la lista de morosos

La Agencia Tributaria ha publicado ya su lista anual de morosos con deudas superiores a los 600.000 euros. Entre los más de 5.000 nombres, aparecen varios famosos que ya llevan años repitiendo en las listas y otros que se suman por primera vez.

Patricia Conde o Kiko Matamoros, por ejemplo, vuelven a la lista después de años sin aparecer, mientras que otros como Isabel Pantoja, Paz Vega o Bertín Osborne repiten un año más.

Susana Uribarri, amiga íntima de Bertín Osborne, nos ha contado cómo le ha sentado la publicación de la lista a Bertín Osborne. "Bertín está indignado, enfadado y molesto", dejando muy claro que "Bertín no le debe dinero a Hacienda", además de haber pagado casi un millón de euros a la Agencia Tributaria con esfuerzo y trabajo para afrontar las deudas que tenía.

Uribarri alega a que no se puede hablar de una lista de morosos sin haberla actualizado y revisado antes: "Tal vez se están refiriendo al año 2025". Sin embargo, otras personalidades públicas como cantantes sí que están en la lista porque verdaderamente tienen que estarlo. La colaboradora Isabel Rábago resalta que no es lo mismo ser moroso por no querer atender las deudas que aquellos que están esforzándose por afrontarlas.

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