Elisa Beni consulta ChatGPT en directo por la 'ley de nietos' y no le cuadran las cuentas del Gobierno: "Cualquier persona con apellido español podrá reclamarse descendiente"

La 'ley de nietos' vuelve a generar dudas y esta vez no es solo en la oposición liderada por Alberto Núñez Feijoó. El líder del Partido Popular ha acusado en varias ocasiones a Pedro Sánchez de "fabricar" votantes mediante esta concesión de nacionalidad española. Sin embargo, fuera del partido, también hay quien no llega a comprender el gran número de personas que podrían beneficiarse de esta ley.

Esta ley, en realidad denominada Ley de Memoria Democrática de 2022, fue aprobada en el año que se menciona en su nombre y tiene como finalidad conceder la nacionalidad a ciudadanos españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Lo que da que hablar es que no solo se pueden beneficiar los exiliados, sino además los hijos y nietos de estos, que una vez nacidos en otros territorios podrían obtener la nacionalidad española.

"No me salen los números"

Una vez comprendido en qué consiste esta ley, la mayor duda que esta genera es de dónde salen tantos descendientes de exiliados del franquismo. Es la pregunta que se hace Elisa Beni periodista que nos ha acompañado en el plató de Espejo Público. Tal y como asegura: "Ningún Estado concede la nacionalidad a no ser que sea un reconocimiento, se da con cuentagotas, entonces a mí no me salen los números".

Durante su intervención, la periodista ha preguntado a la Inteligencia Artificial acerca del número de personas que habrían resultado exiliadas, y por tanto, cuáles serían las cuentas razonables de descendientes de estas.

"Al preguntar a la IA cuántos españoles salieron exiliados a Argentina, esta responde que entre 15 y 20.000. El cálculo razonable para saber cuántos nietos salen entre 70.000 y 120.000 personas. Hay más de un millón de solicitudes de argentinos", explica Beni.

Ante esta declaración, considera que debería existir un límite de solicitudes, ya que si no cualquiera podría colarse dentro de las listas. "Si no pones un listón, cualquier persona que tenga apellido español en Sudamérica podrá reclamarse descendiente de los españoles", ha concluido la periodista.

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