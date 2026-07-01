Crece el temor por posibles secuestros y redes de trata de menores en Venezuela tras el terremoto

La situación en Venezuela continúa agravándose días después de los terremotos que han dejado miles de personas afectadas y obligadas a abandonar sus hogares. En algunas de las áreas improvisadas donde se concentran familias con menores, comienza a crecer el temor ante posibles desapariciones infantiles. Según testimonios recogidos sobre el terreno, ya se habrían producido los primeros casos que han disparado la preocupación entre quienes permanecen en campamentos temporales.

El miedo no surge solo por la falta de control en zonas devastadas, sino por un patrón que organizaciones y especialistas llevan años señalando: las situaciones de emergencia y desplazamiento pueden convertirse en escenarios especialmente sensibles para el tráfico y explotación de menores, debido al caos administrativo, la separación familiar y la ausencia de mecanismos de protección inmediatos.

Trata de niños en plataformas de contraventa

La abogada Luciana Minassian, denuncia haber detectado en los últimos días publicaciones sospechosas en plataformas de compraventa que, bajo la apariencia de anuncios para vender muñecos, peluches u otros objetos, podrían estar siendo utilizadas para ofrecer menores. Según explica, comenzó a recopilar estas publicaciones y a remitirlas a distintos organismos gubernamentales y cuerpos de seguridad para que fueran analizadas. Luciana Minassian sostiene que algunos de esos anuncios mostraban referencias económicas en euros y, por ello, decidió presentar también una denuncia ante la Policía Nacional española para que se investigue si existe algún vínculo con plataformas accesibles desde España.

La alerta coincide con el aumento de la preocupación social en Venezuela, donde numerosas familias intentan proteger a sus hijos en condiciones extremadamente precarias. En algunas zonas afectadas por el terremoto, padres y madres evitan separarse de sus hijos incluso para realizar tareas básicas por miedo a perderlos de vista.

Mientras continúan las labores de rescate y asistencia humanitaria, crece también la petición de reforzar los sistemas de identificación y protección infantil en campamentos y centros temporales. Expertos recuerdan que en contextos de desastre la prioridad no solo pasa por garantizar alimento o refugio, sino también por impedir que la vulnerabilidad de los menores pueda convertirse en una puerta para posibles situaciones de explotación o desaparición.

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