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El Padre Damián habla de la paternidad y el amor tras retirarse: "Estoy abierto a lo que venga"

El que un día fue el Padre Damián, abandona definitivamente el ejercicio del sacerdocio tras atravesar una etapa de profunda tristeza por unos motivos que no ha querido desvelar. Aún así, ha dejado claro que no tiene que ver con amores ni pérdida de fe ni falta de oración.

Padre Damián

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Damián María Montes se ha retirado del ejercicio en el ministerio sacerdotal por cuestiones que no ha desvelado. Reconoce que han sido años muy buenos, que le han aportado experiencia pero, que se ha visto en la obligación de abandonar esta profesión. No por un enamoramiento, no por falta de fe o de oración sino más bien, por una enorme tristeza que se ha instalado en él desde hace mucho tiempo.

Este exsacerdote ganó popularidad desde su concurso en La Voz España. Tras terminar el segundo año de bachillerato y con 18 años a la espalda, Damián decidió seguir su camino enfocado en la religión, a los 26 se convirtió en sacerdote y finalmente a sus 40 años ha decidido cerrar esa etapa.

"Lo más difícil ha sido contarmelo a mi mismo, después a Dios", confiesa Damián abriéndose en canal con los espectadores. Este largo camino lo califica como "una lucha interior", tres años complicados para tomar esta decisión porque "Es un nudo en la garganta que no te deja respirar".

Se sintió muy triste porque sabía que podía ser aún más feliz fuera del plano religioso, dedicándose a la literatura, de la poesía, o del arte, algo que relaciona como una decisión de la propia naturaleza. El exsacerdote tuvo que retirarse alegando que no podía más: "Si sigo en esta circunstancia, muero".

Montes reconoce que ha llegado hasta este punto porque la vida te trae cambios a tu vida con el paso del tiempo, unos aspectos que "no somos capaces de ver a los 18 años". Además, confiesa que siempre ha tenido en el corazón el deseo de la paternidad pero, piensa antes en los hijos que en una pareja: "Estoy abierto a lo que venga".

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