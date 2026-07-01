"Lo vamos a bordar": así están siendo los ensayos de Jesulín de Ubrique y María José Campanario para Tu cara me suena

El pulsador ha querido que Jesulín de Ubrique actúe acompañado de su mujer en la primera semifinal de la edición, así que María José Campanario y él se han puesto a ensayar para regalarnos la mejor imitación posible de Amistades Peligrosas.

"Yo lo llevo muy empapado. Yo creo que lo vamos a bordar", nos cuenta Jesulín de Ubrique, muy emocionado y seguro al poder cantar con su mujer esta semana. María José, por su parte, nos confiesa que su marido todavía se equivoca en alguna parte de la canción, pero confía en que el viernes salga perfecto.

María José Campanario nos ha contado que, más allá de su paso por Mask Singer, no había cantado delante de nadie. "Yo en mi ducha, en mi cuarto de baño. Yo tengo mi karaoke y canto para mí", nos asegura.

Los dos están disfrutando mucho de esta semana de ensayos y confían en que, la del viernes, pueda ser una de las mejores actuaciones de Jesulín en Tu cara me suena. ¡Escucha todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!

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