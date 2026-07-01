Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

"Lo vamos a bordar": así están siendo los ensayos de Jesulín de Ubrique y María José Campanario para Tu cara me suena

Después de que le saliese en el pulsador 'Trae a tu pareja', el gaditano y su mujer se han puesto a preparar muy en serio su imitación de Amistades Peligrosas.

"Lo vamos a bordar": así están siendo los ensayos de Jesulín de Ubrique y María José Campanario para Tu cara me suena

Publicidad

El pulsador ha querido que Jesulín de Ubrique actúe acompañado de su mujer en la primera semifinal de la edición, así que María José Campanario y él se han puesto a ensayar para regalarnos la mejor imitación posible de Amistades Peligrosas.

"Yo lo llevo muy empapado. Yo creo que lo vamos a bordar", nos cuenta Jesulín de Ubrique, muy emocionado y seguro al poder cantar con su mujer esta semana. María José, por su parte, nos confiesa que su marido todavía se equivoca en alguna parte de la canción, pero confía en que el viernes salga perfecto.

María José Campanario nos ha contado que, más allá de su paso por Mask Singer, no había cantado delante de nadie. "Yo en mi ducha, en mi cuarto de baño. Yo tengo mi karaoke y canto para mí", nos asegura.

Los dos están disfrutando mucho de esta semana de ensayos y confían en que, la del viernes, pueda ser una de las mejores actuaciones de Jesulín en Tu cara me suena. ¡Escucha todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Martín Savi canta a Argentina: su Madonna pone en pie al público de Tu cara me suena

Martín Savi canta a Argentina: su Madonna pone en pie al público de Tu cara me suena

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

Publicidad

Programas

"Lo vamos a bordar": así están siendo los ensayos de Jesulín de Ubrique y María José Campanario para Tu cara me suena

"Lo vamos a bordar": así están siendo los ensayos de Jesulín de Ubrique y María José Campanario para Tu cara me suena

Debate por la rápida regularización de migrantes

Caos y miedo entre los solicitantes de la regularización de inmigrantes por las peticiones masivas: "¿Qué voy a hacer si no me lo dan?"

Manuel Ruiz de Lara.

El juez Manuel Ruiz de Lara, sobre la petición de Begoña Gómez de recuperar el pasaporte: "Esto no se resuelve con decisiones salomónicas"

"¡Me ha engañado!": la desternillante prueba gastronómica de Barrancas y Petancas a José Andrés
Imperdible

"¡Me ha engañado!": la desternillante prueba gastronómica de Barrancas y Petancas a José Andrés

Antonio Resines y Quim Gutiérrez
A las 21:45 horas

Esta noche, Antonio Resines y Quim Gutiérrez despedirán la temporada de El Hormiguero por todo lo alto

Revive la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero
No te la pierdas

Revive la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero

El prestigioso chef ha abierto el estómago de todos los espectadores en una noche con ración extra de confesiones y risas.

Alicio se postula como refuerzo de España para el Mundial: ¿primer perro robot en marcar un gol de cabeza?
Fichaje desde El Hormiguero

Alicio, preparado para debutar con España: ¿primer perro robot en marcar en el Mundial un gol de cabeza?

El chef José Andrés se ha convertido en el gran animador de este inesperado delantero, que ha puesto emoción en el plató con cada jugada ante la portería.

José Andres describe la situación en EEUU con Donald Trump: "El ambiente está tenso"

La reflexión de José Andrés sobre la política: "El ambiente no tendría que estar tenso, ni en América ni en España"

El alegato de José Andrés a la gastronomía española: "Tenemos que seguir apostando por ello"

José Andrés reivindica la gastronomía española: "Tenemos que seguir apostando por ello"

Javier cambia el guion de AlaZ

Javier cambia el guion de AlaZ: una gran remontada, a dos del bote y órdago a David

Publicidad