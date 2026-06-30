Rocío Muñoz, sobre el concierto cancelado de Omar Montes en el Orgullo: "Él mismo destruye su imagen"

Omar Montes vuelve a estar en el ojo del huracán. Después de que saliera a la luz la noticia de que iba a ser padre de nuevo, esta vez con una mujer hasta ahora desconocida, y de toda la polémica, las críticas y las especulaciones que rodean a esa información, el cantante vuelve a verse envuelto en un nuevo escándalo.

En esta ocasión, el artista se ha quedado fuera de la programación del Madrid Orgullo, que dará comienzo el próximo mes de julio. Omar tenía previsto dar un concierto durante estas fiestas, pero la organización ha decidido cancelar su actuación después de que se reavivara la polémica por un vídeo antiguo que se ha hecho viral de nuevo.

En esas imágenes se ve al cantante durante una pelea, con una actitud agresiva, gritando el insulto "maricones de mierda", unas palabras que han provocado una oleada de críticas y han llevado a muchos a tacharlo de homófobo.

Hoy, Rocío Muñoz da su opinión sobre si considera que la noticia del supuesto hijo de Omar Montes fuera de su relación con Lola Romero, así como el revuelo mediático y la querella presentada por el cantante, han podido influir en la decisión de cancelar este concierto: "Yo no estoy dañando su imagen", seguido de un "Es él mismo el que se está destruyendo su propia imagen".

Rocío asegura que simplemente está contando su versión a raíz de todo lo que ha ocurrido y no considera que sea su responsabilidad las consecuencias que vengan para el artista, ni problemas familiares ni cancelación de conciertos. Achaca a que si Omar se hubiese comportado de otra manera, los colectivos le tratarían de otra forma.

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