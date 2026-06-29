Augusto Alguero lanza un mensaje claro a familiares y amigos tras la polémica con la lápida de su madre, Carmen Sevilla

El pasado 27 de junio se cumplían tres años desde que falleció Carmen Sevilla. Una de las actrices más conocidas y queridas de España. Tras haber investigado, se hizo público el lugar donde descansan las cenizas de la actriz, concretamente en el cementerio de San Fernando en Sevilla.

Lo curioso es que pese al gran legado que dejó en este país, no se han escontrado homenajes, ni recuerdos en las calles donde creció, algo que ha llamado especialmente la atención de muchos. Sin embargo, fueron los propios vecinos los que hicieron saber que su recuerdo seguía vivo.

Su hijo Augusto Alguero, ha decidido contar qué ocurre realmente y el por qué de tanto secretismo respecto a su madre. La colaboradora Beatriz Cortázar revela que Augusto "está muy cansado de todo esto" y que "no se quiere pronunciar". Eso sí, "He cumplido con la voluntad de mi madre desde que nací hasta que falleció", algo que ha querido dejar claro para zanjar la polémica y aclarar las dudas de todos aquellos que han estado opinando.

Sin querer entrar en detalles, también ha desmentido algunas cosas que se han estado diciendo y que no le ha parecido nada justo. Para ello, ha lanzado un contundente un mensaje a todos aquellos "familiares y amigos" que están hablando y supuestamente no se han portado bien con Carmen: "Que no me hagan hablar".

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