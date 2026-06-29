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La presunta asesina de Manresa le dijo a un vecino que su expareja falleció en un accidente, no por una intoxicación

Una enfermera de 41 años ha sido detenida por presuntamente envenenar a su pareja mediante una intoxicación con fármacos. No quiso que se le practicase una autopsia tras su muerte y, en medio del caos, celebraba una fiesta para Paco, su nuevo novio.

Pere Grau

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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El pasado 9 de febrero, Albert Santamaría, un bombero de 46 años, falleció a causa de una intoxicación por una ingesta de fármacos. Llegó al hospital en un estado de salud grave y aunque en un principio se optó por una enfermedad rara, tras su muerte y posterior realización de la autopsia, se llegó a la conclusión de que podría tratarse de un homicidio.

Los cuerpos de seguridad detuvieron a la que era su pareja, una mujer de 41 años, enfermera de la UCI, acusada de un presunto asesinato contra Albert, con quien mantenía una relación desde hacía 20 años. Los investigadores creen que gracias a su profesión, pudo acceder a los medicamentos.

Sin embargo, el hecho de haber empezado con su nueva pareja, Paco, y hacer una fiesta tras haber fallecido su expareja, hizo que todas las sospechas apuntaran hacia ella. También cuando insistió en que no se le practicase la autopsia, además de ocultar la verdadera razón de su fallecimiento a los vecinos.

Nuestra reportera Andrea Suñé, se ha desplazado hasta Barcelona para conocer más detalles sobre este caso. Ha podido hablar con la familia, comentan que el haberse enterado hace cuatro días de esta supuesta intoxicación ha sido un golpe muy duro. Pere Grau, vecino de la pareja, asegura que hacía mucho que no los veía, pero que la presunta asesina le dijo que Albert "había fallecido en un accidente", tras saberlo, confiesa que no preguntó nada más. También reconoce que no podía pensar mal de una pareja "aparentemente feliz" aunque la fiesta que hizo no le pareció adecuada.

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