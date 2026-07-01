Miriam González prepara su salto a la política con 'Democracia 21': "La calle no está polarizada, está triste"

Miriam González, fundadora de la plataforma ciudadana 'España Mejor', ha hablado en 'Espejo Público' de su intención de dar el salto a la primera línea política. Lo hará a través de un nuevo partido político, denominado 'Democracia 21', cuyo registro oficial ya se ha completado como paso previo a su lanzamiento definitivo en la arena pública.

Ante el actual clima de crispación, González defiende que existe un espacio electoral muy amplio para su propuesta. "Tenemos a la mayoría de la población que estamos hartos del ruido para tapar que no se dan soluciones a los problemas del país", ha asegurado. La abogada e impulsora del proyecto considera que la tensión actual no nace de los ciudadanos, sino de las instituciones y las cúpulas de los partidos: "No noto la calle polarizada; noto la polarización en los políticos. En la calle lo que hay es tristeza, una sensación de impotencia".

Critica la actual política

La líder de 'Democracia 21' se ha mostrado muy crítica con la gestión de los sucesivos ejecutivos y el impacto de los continuos escándalos de contratación y financiación. "Llevamos gobierno tras gobierno con problemas de corrupción. Han robado mucho dinero y mucha energía, pero lo peor que han hecho ha sido robar la esperanza de la gente", ha denunciado en el plató de Antena 3. Por ello, considera "saludable" que personas ajenas al sistema actual den un paso al frente: "Vemos esta corrupción pendular de unos y otros; lo normal es que la gente de fuera diga 'venga, tenemos que hacer una renovación de la clase política'".

Al ser preguntada por la ubicación ideológica de la nueva formación, González ha rechazado los esquemas tradicionales de izquierda o derecha, calificándolos como conceptos superados. "Nos situamos en la limpieza y la modernización del país, esas son las etiquetas", ha concluido de forma tajante, situando la regeneración institucional y la eficacia como los pilares fundamentales de su nuevo partido.

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