Caos y miedo entre los solicitantes de la regularización de inmigrantes por las peticiones masivas: "Qué voy a hacer si no me lo dan"

La regularización de inmigrantes que comenzó el pasado mes de abril, ha alcanzado su punto álgido tras las nuevas medidas del presidente del gobierno Pedro Sánchez, que ha decretado que agilizará el proceso para obtener los máximos beneficiarios. Todo este procedimiento tiene que llevarse a cabo lo más rápido posible para evitar que el Tribunal Supremo pueda tomar medidas en contra de las solicitudes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

De esta manera, las personas que hayan solicitado esta regularización, podrán obtener al menos una autorización provisional de residencia y de trabajo independientemente de que la resolución final; sea esta favorable o no.

Esto ha generado controversia en el seno del debate político, donde la oposición pone en duda la finalidad de Pedro Sánchez para con estas medidas tan precipitadas. Alberto Núñez Feijoó ha denunciado que “1,3 millones de personas han llegado de manera irregular en contra del derecho europeo”.

"El Tribunal Supremo tiene dudas"

Ainhoa Martínez, portavoz del periódico ABC ha estado esta mañana en Espejo Público para esclarecer ciertas dudas sobre la posición del Tribunal Supremo con respecto a este proceso. “El Tribunal Supremo tiene dudas”, ha comenzado la periodista. Tal y como cuenta, unas medidas cautelares que ya le fueron denegadas a la Comunidad de Madrid, y por lo tanto podrían ser denegadas a otras comunidades, podrían tener cierta vía de escape al pedir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En cuanto al porqué de esta necesidad de realizar las autorizaciones provisionales, Martínez explica que “una vez que una persona recibe esa autorización, ya no se vería suspendida por la decisión del Tribunal Supremo”.

El miedo a no llegar al empadronamiento

Una entidad colaboradora del registro oficial ha expuesto que 1 de cada 3 solicitantes llevaba menos de un año viviendo en España cuando presentaron la solicitud; y 6 de cada 10 menos de 2 años. Además, el número de solicitudes también ha superado las expectativas del gobierno, llegando hasta 1,3 millones.

La mayoría de estas solicitudes vienen de Latinoamérica, especialmente de Venezuela, Colombia y Perú. Hay personas que han conseguido este permiso en el último momento, como es el caso de Luis Felipe. “Treinta días esperando algo que es súper pequeño”, cuenta aliviado tras conseguir por fin su empadronamiento. Este inmigrante ha conseguido cita en el último día que daba el Gobierno para poder solicitar esta autorización. “Se te pasa mucho por la cabeza el qué voy a hacer si no me lo dan”. El afectado cuenta que cuesta mucho conseguir cita a través de las plataformas online. Más casos así son el de Juan David o Estefanía, a los que les ha costado más de un año conseguir esa tan preciada regularización.

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