Revive la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero

La visita de José Andrés a El Hormiguero ha permitido conocer más de cerca a uno de los cocineros españoles más prestigiosos del mundo. Durante la entrevista, ha repasado su carrera, sus iniciativas humanitarias y los retos que sigue afrontando dentro y fuera de los fogones.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre cómo funciona World Central Kitchen, la ONG con la que trata de repartir comida a la gente más necesitada. esta organización sin ánimo de lucro recorre tragedias y, tal y como ha contado el invitado, trata de ayudar en todo lo que puede.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por cómo funciona la expansión gastronómica de España. José Andrés ha asegurado que el espíritu exportador de los pequeños productores enriquece mucho al país y ayuda mucho a la "mal llamada España profunda".

Además, también ha habido tiempo para hablar sobre cómo le va al chef en Estados Unidos. Según ha dicho, está encantado de vivir ahí, pero ha criticado el "tenso ambiente" que se vive tanto ahí como aquí.

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