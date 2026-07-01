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Avance | Tras El Hormiguero

Nuevos concursantes y 50.000 euros en juego esta noche en ¡Salta!: “Suben contentos, igual bajan de golpe”

El primer grupo de valientes del nuevo programa tratará de afinar mucho desde el primer momento, porque una pregunta sobre música será la que determine quién es el controller.

Nuevos concursantes y 50.000 euros en juego en ¡Salta!

Nuevos concursantes y 50.000 euros en juego esta noche en ¡Salta!: “Suben contentos, igual bajan de golpe”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Los nuevos concursantes de ¡Salta! están preparados para una programa lleno de adrenalina en la que tendrán que dejar su vértigo a un lado para llegar a ganar hasta 50.000 euros. Será esta noche, tras El Hormiguero, cuando les reciba Manel Fuentes en lo alto del puente del plató más impresionante de la televisión. El presentador incluso se permitirá bromear con el primer grupo de valientes: “Suben contentos, igual bajan de golpe”.

En esta primera ronda, el grupo de participantes tendrá que afinar al máximo, ya que una pregunta sobre música marcará el rumbo del juego. Estará en juego convertirse en controller, una figura clave que puede influir directamente en el destino de todos.

La tensión se instala así desde el primer momento, con cada concursante consciente de que no hay margen para dudar. ¡Descubre un avance de esta noche en el vídeo!

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