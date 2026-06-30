Nuria Fergó, "extremadamente feliz" con su nueva pareja: "Está bastante consolidado, él ya conoce a su hija"

Nuria Fergó vuelve a recuperar la ilusión tras separarse de su expareja, Juan Pablo Lauro, el exmarido de Irene Villa y con quien estuvo a punto de darse el "sí quiero". La cantante comienza una nueva etapa en el amor con Claudio Bruno, empresario y productor audiovisual italoargentino, que vive en España desde hace más de tres décadas.

Ambos se conocieron por trabajo, cuando Claudio Bruno contrató a Nuria Fergó. Su conexión fue tan fuerte que hace cuatro meses comenzaron a salir y ya estarían muy metidos en las familias del otro.

"Está extremadamente feliz", asegura Susana Uribarri, que ha podido hablar con Nuria Fergó. Según nos cuenta, es una relación bastante consolidada, ya que él ya conoce a su hija, pero todavía no están viviendo juntos.

Pese a que tras su ruptura Nuria Fergó aseguró en nuestro programa que quería estar sola, tan solo un año después vuelve a enamorarse. Una relación que, según las primeras informaciones, tendría a la artista "muy feliz". ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!

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