Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nueva ilusión

Nuria Fergó, "extremadamente feliz" con su nueva pareja: "Está bastante consolidado, él ya conoce a su hija"

Un año después de poner fin a su matrimonio con Juan Pablo Lauro, Nuria Fergó vuelve a enamorarse. ¡Te contamos todos los detalles!

Nuria Fergó

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Nuria Fergó vuelve a recuperar la ilusión tras separarse de su expareja, Juan Pablo Lauro, el exmarido de Irene Villa y con quien estuvo a punto de darse el "sí quiero". La cantante comienza una nueva etapa en el amor con Claudio Bruno, empresario y productor audiovisual italoargentino, que vive en España desde hace más de tres décadas.

Ambos se conocieron por trabajo, cuando Claudio Bruno contrató a Nuria Fergó. Su conexión fue tan fuerte que hace cuatro meses comenzaron a salir y ya estarían muy metidos en las familias del otro.

"Está extremadamente feliz", asegura Susana Uribarri, que ha podido hablar con Nuria Fergó. Según nos cuenta, es una relación bastante consolidada, ya que él ya conoce a su hija, pero todavía no están viviendo juntos.

Pese a que tras su ruptura Nuria Fergó aseguró en nuestro programa que quería estar sola, tan solo un año después vuelve a enamorarse. Una relación que, según las primeras informaciones, tendría a la artista "muy feliz". ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Nuria Fergó

Nuria Fergó, "extremadamente feliz" con su nueva pareja: "Está bastante consolidado, él ya conoce a su hija"

Pelea

Un hombre fractura la nariz a una niña de 13 años por una hamaca

Andrea Suñé

El hospital donde trabajaba la presunta asesina de Manresa apunta a que podría haber conseguido los fármacos en el mercado negro

Rafa Mir
CASO RAFA MIR

Carlos Quílez, sobre el recurso que ha presentado el futbolista Rafa Mir: "Jurídicamente es potente, pero creo que lo tiene difícil"

Alejandra Pérez
Actualidad

Una superviviente de Venezuela, rescatada con vida tras pasar doce horas entre los escombros: "No sentía las piernas"

José Lorenzo
TERREMOTO EN VENEZUELA

Hablamos con el padre de Diego Lorenzo, el joven de 15 años español fallecido en Venezuela: "Es muy difícil retomar la vida"

Las cifras de fallecidos en Venezuela aumentan, mientras la esperanza de los que aún buscan a sus familiares se va agotando con el paso de los días. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con José, el padre de uno de los jóvenes fallecidos en el desastre.

Sorolla
Obra de arte desparecida

El dueño del Sorolla desaparecido en Sevilla, "muy afectado": "Se lo llevaban en todas sus vacaciones"

Una familia de Sevilla ha perdido un cuadro de valor incalculable de Joaquín Sorolla. Al cargarlo en el coche para irse de vacaciones, se lo dejaron olvidado en la acera y alguien pudo cogerlo.

Los momentazos que han marcado el primer Asalto de La Voz Kids: ¡Vota por tu favorito!

Los momentazos que han marcado el primer Asalto de La Voz Kids: ¡Vota por tu favorito!

El alcalde de Málaga.

La receta del alcalde de Málaga contra la crispación política: "El Gobierno ha contribuido a crear un clima de división"

Omar Montes

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos la respuesta de Rocío Muñoz a la querella de Omar Montes

Publicidad