La portavoz de JUPOL alerta sobre la regularización de inmigrantes: "Esto va a ser un coladero exprés. Es un fraude masivo"

La regularización extraordinaria de inmigrantes es una de las medidas más importantes para el ejecutivo de Pedro Sánchez y el proceso para acogerse a ella cerró ayer. Aunque el Gobierno siempre calculó medio millón de solicitudes en sus previsiones iniciales, la cifra de ahora asciende a 1.300.000. El Gobierno justifica el aumento asegurando que en sus previsiones de máximos ya barajaban esos números.

Desde que se anunció la iniciativa, los sindicatos policiales vienen alertando de la posibilidad de que se desate un efecto llamada. Para evitarlo, el Gobierno estableció como requisito que los solicitantes probasen haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, El Español publica hoy que este requisito podría no estarse cumpliendo y señala que 400.000 migrantes que no estaban en España antes de esa fecha han podido acogerse a la regularización.

Según los cálculos de la policía, a 31 de diciembre de 2025, vivían en nuestro país en torno a 850.000 extranjeros sin papeles. Teniendo en cuenta la cifra final provisional de solicitudes de regularización no salen las cuentas. Hoy en Espejo Público hemos hablado sobre ello con Laura García, portavoz del sindicato de Policía JUPOL.

“Es una cifra que se sale de todos los esquemas”

Desde JUPOL aseguran que aunque preveían una cifra “altísima”, el número de solicitudes “se sale completamente de todos los esquemas”. “Esto nos lleva a pensar que de ese medio millón que en un principio había pensado, al menos 400.000 personas le están quitando el puesto a personas que sí que cumplían con todos los requisitos porque aquí de lo que estamos hablando es de un fraude masivo”, explica la portavoz del sindicato.

“Nosotros alertamos del efecto llamada que tanto se negaba, pero es que lo sabíamos porque se habían recibido informes de inteligencia de otros países donde se alertaba de esa llegada masiva a España en cuanto se anunció esta regularización extraordinaria, sobre todo de países de Reino Unido, de Francia y de Italia. Venían todos por carretera, pero en un número que llamaba poderosamente la atención”, afirma Laura García.

Respecto al método utilizado por las personas migrantes para probar su estancia en el país sin cumplir con el requisito, la portavoz del sindicato señala la práctica de las denuncias falsas de pérdidas de pasaporte, que, según explica, habrían crecido en más de un 60%.

“Esto va a ser un coladero exprés”

“La verdad es que es una materia muy sensible, muy delicada y se está haciendo de una manera completamente improvisada y al final esto hace que sea injusto tanto para los policías nacionales que tienen que afrontarlo, como para las propias personas que se pueden acoger a esta regularización porque se está afrontando sin medios y ahora parece que quieren hacerlo de una forma exprés”, alerta la portavoz de JUPOL, que concluye diciendo que “si ya alertamos de que esto iba a ser un coladero, ahora podemos alertar, desde luego, de que va a ser un coladero exprés".

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