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Nacho Gay y Pilar Vidal invitados a la boda de Susanna Griso, desvelan los primeros detalles

Pilar Vidal y Nacho Gay acuden a la esperada boda de la presentadora Susanna Griso y el empreario Luis Enríquez Nistal. Ambos colaboradores han desvelado algunos detalles antes de la gran celebración.

Griso

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Los colaboradores Pilar Vidal y Nacho Gay han sido dos de los invitados al enlace de Susanna Griso y el empresario Luis Enríquez Nistal, que se celebrará el próximo 25 de julio de 2026 en la Costa Brava. Antes de la ceremonia, ambos han compartido cómo están viviendo las horas previas desde un chiringuito de la zona, donde ya ha comenzado el ambiente festivo de la preboda.

"No hay exclusiva, es una boda súper cómoda", ha asegurado Nacho Gay, quien también ha adelantado que será una celebración sencilla y relajada, en la que no habrá grandes protocolos ni normas estrictas de vestimenta.

La propia Susanna Griso también ha explicado que su intención era ponerles las cosas fáciles a sus invitados en un día tan especial. "Somos demasiado mayores para ponernos nerviosos", ha comentado entre risas.

Aunque la presentadora no ha querido revelar ningún detalle sobre su vestido de novia, sí ha confesado que no llevará tacones altos y que la boda estará alejada de formalismos. "No ha habido pruebas, ni medidas, ni mucho jaleo", ha explicado, dejando claro que ha apostado por la naturalidad.

Por su parte, Pilar Vidal ha desvelado que su look tampoco será completamente blanco, sino en tono crudo, y que intuye que el estilismo de la novia tendrá un aire boho, muy acorde con el ambiente desenfadado que se respira en la Costa Brava.

"Es una excusa para celebrar con los amigos y yo solo quiero bailar", ha declarado Griso, dejando claro que el objetivo de la jornada es disfrutar de una fiesta íntima y sin complicaciones.

En cuanto a su propio estilismo,Vidal ha confiado en el diseñador Jorge Redondo, de quien ha destacado tanto su talento como la buena relación que mantienen. La periodista asegura que lucirá un diseño elegante, pero también sencillo, en perfecta sintonía con el espíritu de la celebración.

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