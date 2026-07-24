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Isabel Pantoja volcada de lleno con Kiko Rivera tras sufrir un ictus: está en casa de su hijo cuidando de sus nietas

Isabel Pantoja está ocupándose de lleno de su familia, cuidando a sus nietas mientras Kiko Rivera se recupera en el hospital de un ictus que le ha dejado secuelas.

Kiko

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Kiko Rivera continúa ingresado después de sufrir un segundo ictus desde 2022. En esta ocasión, el episodio habría sido más grave que el anterior y le ha dejado algunas secuelas que, según él mismo explicó a través de sus redes sociales, espera superar con esfuerzo y un largo proceso de rehabilitación.

La colaboradora Paloma García-Pelayo ha explicado que, aunque inicialmente se contemplaba que el DJ pudiera recibir el alta entre 24 y 48 horas después de su ingreso, finalmente deberá permanecer más tiempo en observación. Por el momento, la evolución es favorable, aunque los médicos prefieren mantener la prudencia.

Por su parte, la reportera Tania Sánchez-Mancha ha señalado que no se ha visto acceder al hospital por la entrada principal a personas del entorno de Kiko Rivera. No obstante, el centro sanitario dispone de varios accesos, por lo que no puede descartarse que las visitas se hayan producido de forma discreta.

En este delicado momento, Isabel Pantoja se ha convertido en uno de los principales apoyos de su hijo. La cantante se desplazó a Sevilla en cuanto conoció lo sucedido y, además, estaría volcada en el cuidado de sus nietas para facilitar la recuperación del artista. Aunque no ha sido fotografiada en el hospital, todo apunta a que ha permanecido muy pendiente de la evolución de Kiko, reflejando el buen momento que atraviesa actualmente la relación entre madre e hijo y el respaldo mutuo que mantienen en una situación tan complicada.

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