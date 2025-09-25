La familia de Camilo Sesto estalla contra su exrepresentante y su administrador: "Se aprovecharon de él"

La muerte de Camilo Sesto sigue generando dudas en su entorno seis años después. Este pasó sus últimos años rodeado de Cristóbal Hueto, su administrador, y Eduardo Guervós, su representante, quienes fueron acusados de aislarle e intentar quedarse con su fortuna.

Ambos se defendieron en nuestro programa, asegurando que Camilo Sesto confiaba en ellos y que no hizo nada en contra de su voluntad. Además, sostienen que no se quedaron con nada de lo que tenía Camilo.

Sus testimonios no han sentado bien en la familia del artista y su sobrino, Óscar Blanes, ha cargado contra ellos. "El trato que tuve con ellos fue poco, pero cada uno miraba por su interés", advierte.

Óscar Blanes sostiene que ambos obviaron la enfermedad de Camilo y le convencieron para que siguiera trabajando y haciéndoles ganar dinero: "Se aprovecharon de él, aislándolo y manejando los contratos sin pensar en su estado real".

Hoy, la guerra entre la familia de Camilo Sesto y sus amigos continúa abierta. ¿Se aprovecharon realmente de él en sus últimos años de vida?