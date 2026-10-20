A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la increíble historia de una mujer que heredó medio millón de euros por sorpresa
Una llamada cambió la vida de Naiara: un abogado la informó de que había heredado 80.000 euros y una vivienda de 400.000 euros de una tía abuela lejana que nunca conoció.
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Una herencia puede cambiarte la vida, y menos aún si no la esperabas. Es lo que le ocurrió a Naiara, que heredó casi medio millón de euros tras el fallecimiento de una tía abuela lejana que nunca conoció.
Fue un abogado quien la informó de que aquella mujer le había dejado en herencia una vivienda de 400.000 euros y un saldo bancario de 80.000 euros. Una noticia que en un principio no se podía creer.
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Esta tarde, Naiara visita nuestro plató para contarnos la historia que le cambió la vida. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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