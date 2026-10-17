Y LA RETIRADA DE LA ABDOMINOPLASTIA
Diego Matamoros comparte su antes y después tras hacerse una ginecomastia por los efectos de anabolizantes
Diego Matamoros ha mostrado su físico tras retirarse su abdominoplastia y someterse a una ginecomastia por el uso de anabolizantes mientras aboga por la naturalidad.
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Diego Matamoros, siguiendo el ejemplo de muchos rostros conocidos que se han quitado prótesis mamarias o eliminado el exceso de volumen en los labios, ha recuperado un físico más natural y se sometió el pasado verano a una mastectomía subcutánea.
El fin era extraer glándulas mamarias y grasa, además de retirarse la lipoescultura que se hizo en 2020 para así reparar los daños causados por aquella intervención además de terminar con la ginecomastia que sufría debido al uso de anabolizantes.
Tal y como confesó, esto último era un problema cada vez mayor, y, ahora, el hijo de Kiko Matamoros ha mostrado cómo está su físico meses después de su intervención.
Ha sido a través de Instagram donde ha compartido un carrusel de imágenes con la "evolución al revés" y el duro proceso de recuperación.
"Hace tiempo que no os hablo de la operación, así que he decidido subiros la evolución al revés, de lo actual a lo anterior. Recordaros que la operación fue de ginecomastia por uso en el pasado de anabolizantes y la retirada de la abdominoplastia que me hice en 2020", ha escrito junto a las fotografías.
"Evidentemente nada es gratis, y con esfuerzo, entreno y mucha dieta todo se consigue. He buscado volver a la naturalidad, y hay veces que me levanto hinchado sin estar marcado, otros días, estoy más seco, pero eso es el cuerpo humano. Los dolores se fueron hace tiempo, sigo con cierta parte de la piel entumecida o con menos tacto, pero es normal después de la operación. La piel todavía tiene que seguir marcándose más, y quedan unos meses por delante para seguir mejorando", ha reconocido.
"No busco ahora estar más fuerte que nunca pero sí estar como quiero, con una dieta sana donde me permito comer de todo pero recortando con cabeza, ya solo con los problemas de espalda no me permiten hacer el deporte que hacía antes, no me acuerdo de la última vez que corrí sin una puñalada en mi espalda o coger una bici sin dolor, pero hay muchas otras formas de entrenar que te permiten restar dolor y mejorar el estado de forma", ha asegurado.
"Sólo quiero volver a recordaros que nadie os diga cómo tenéis que estar, ni jamás permitáis que nadie se meta con vuestro físico, nadie sabe lo que hay detrás de cada uno y de tu momento, sólo son necios intentando haceros más pequeños. Tampoco hay magia ni 'métodos de gurús', es simplemente esfuerzo y constancia", ha concluido, añadiendo que decidió hace tiempo "no oír el ruido de fondo y ser feliz como soy y como estoy, unas veces más fuerte y otras veces más gordo, pero simplemente feliz".
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