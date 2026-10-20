Beatriz muestra su verdadera cara en Sueños de libertad: la decisión de Begoña desata su ira

Gabriel ha conseguido convencer a Begoña para que permita a Beatriz permanecer en casa debido a su embarazo de riesgo. Sin embargo, la enfermera ha dejado claro que su relación será únicamente profesional y que nunca volverá a confiar en ella.

La traición de Beatriz al recuperar de la basura una carta íntima dirigida a Andrés y entregársela sigue siendo imperdonable para Begoña. Aunque la niñera ha agradecido poder quedarse, su actitud ha cambiado radicalmente al quedarse sola. "Maldita engreída", ha exclamado antes de prometer que algún día le hará pagar por el trato recibido en Sueños de libertad.