El espectacular panel de 1.850 euros de Tito: gajos, tele y una merecidísima ola

Tito había conseguido el Me lo quedo en paneles anteriores. Ahora bien, el concursante no parecía muy familiarizado con las normas y había intentado usarlo cuando no era tan siquiera su turno. Un error que, poco después, ha corregido, gastando así el gajo en cuanto ha tenido la oportunidad.

Al hacerlo, ha robado a Pepis una gran cantidad de gajos y, antes de tirar, ha decidido gastar Todas las vocales. De este modo, el concursante arrancaba de la mejor manera el nuevo panel que versaba sobre un “aguafiestas”, quizás haciendo honor a la fiesta recién aguada de Pepis y su atril ya vacío.

Lejos de conformarse con sumar dinero a su marcador, Tito ha conseguido hacerse con las dos partes del Gran Premio: una tele valorada en 1.200€. “¿En serio?”, decía totalmente alucinado. Finalmente, el concursante se ha lanzado a resolver el panel, sumando a la tele en cuestión otros 650€. ¡Una ola bien merecida!

¿Te has perdido este divertido panel? Puedes verlo completo dando play al vídeo de arriba.