Una madre de familia, sobre la subida de los precios de los alimentos: "Lo llevo como puedo, es un infierno"

Cada vez es más complicado llegar a final de mes y llenar la cesta de la compra. Esta es la conclusión a la que hemos llegado tras visitar un mercado de alimentos y hablar con los consumidores sobre el encarecimiento de los productos.

Elena es madre de dos hijos y asegura que la situación actual se le está yendo de las manos. "Lo llevo como puedo, pero la verdad es que cada año sube más y el sueldo no te lo suben", explica. Para ella, la situación es "un infierno".

"Europa está mal, pero España está peor"

Tras escuchar su testimonio, se incorporaba al programa el analista económico Diego Sánchez de la Cruz para resolver las dudas sobre la subida de los precios. "Los precios suben ahora tres veces más que en el periodo de Mariano Rajoy", sostiene el experto.

Al comparar la situación de España con la del resto de Europa, Sánchez de la Cruz señala que nuestro país tiene un "problema muy específico", ya que la subida de precios está siendo superior a la de otros países con los que habitualmente se compara a España. "Europa está mal, pero España está peor", resume.

De la Cruz relaciona esta subida de precios con el paquete temporal de medidas que anunció el Gobierno para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Irán. Sobre la retirada de estas medidas, explica que existían dos opciones: "O haces caja con la inflación o la devuelves al bolsillo de los contribuyentes".

Por ello, considera que, tras retirar el paquete, el incremento de los precios repercute directamente en los consumidores, sin mecanismos que amortigüen su impacto. Para el analista, esta decisión supone "un mordisco muy grande al poder adquisitivo de los hogares".

Adiós a la dieta mediterránea

La subida de los precios también repercute en la alimentación de las familias. El experto asegura que hay evidencias de que se consume menos producto fresco. "La dieta mediterránea tiene una serie de alimentos que a veces damos por sentados y que ahora se están quedando fuera del alcance del bolsillo de muchas familias", explica.

Por último, el analista compara el precio de la cesta de la compra actual "típica" con el de hace ocho o diez años. Según sus cálculos, una compra que entonces costaba unos 100 euros puede ascender ahora a 140 euros o incluso más y, entre los productos más caros, sitúa lso primarios.

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