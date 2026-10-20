¿Qué habría pasado si Celso no hubiera muerto? Sonsoles Ónega revela los destinos alternativos de Las hijas de la criada

A las puertas del último capítulo de Las hijas de la criada, Alain Hernández, Verónica Sánchez, Carlota Baró, Martina Cariddi y Judith Fernández han sorprendido a la autora de la novela con preguntas sobre el destino de sus personajes.

Sonsoles Ónega ha imaginado cómo habría sido la historia si algunos sucesos hubieran tenido otro desenlace. La escritora asegura que Clara y Celso habrían sido felices si él no hubiera muerto y que doña Inés jamás habría perdonado la infidelidad de Gustavo. ¡Descubre todas sus respuestas en el vídeo!