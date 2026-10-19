Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

NOS LO CUENTA

Un premio de lotería destapó la doble vida de su marido: "Se lo regaló su amante y ahora me debe la mitad"

Lolimar descubrió que su marido le era infiel cuando su amante le regaló un boleto premiado de lotería. Una casualidad que lejos de traerles felicidad, rompió su relación.

Lolimar

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Lolimar llevaba 12 años casada con su marido cuando descubrió que le estaba siendo infiel y llevaba una doble vida con su amante. Todo salió a la luz de una forma inesperada: después de ganar la lotería.

En 2022, la amante con la que su marido llevaba una vida paralela desde hacía 4 años, le regaló un boleto de lotería que resultó premiado con 109.000 euros. Fue entonces cuando Lolimar descubrió una foto en la que salía celebrándolo con su amante.

"Salían abrazos y cuando le pregunté, me dijo que yo tenía mucha fantasía", afirma Lolimar. Ella se quedó con la duda desde aquel momento, pero decidió confiar y seguir con él: "Teniendo en cuenta la euforia del momento, todo era posible".

El marido de Lolimar continuó con la doble vida que mantenía con su amante en secreto, hasta que terminó pidiéndole el divorcio a Lolimar. No solo se separaron, sino que además nunca compartió el premio de lotería con ella.

Al estar casados en gananciales, Lolimar decidió reclamar su parte del premio: "Me corresponde la mitad del décimo". La Audiencia Provincial de A Coruña le ha dado la razón, pero su marido ha recurrido la sentencia. ¿Logrará Lolimar conseguir el dinero?

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Javier Clemente, Mariló Montero y Bárbara Rey se sientan esta semana en La Mesa

Javier Clemente, Mariló Montero y Bárbara Rey se sientan esta semana en La Mesa

Ceuta

Desalojan a 500 migrantes de asentamientos en Ceuta: "Se han retirado 300 toneladas de basura"

Lolimar

Un premio de lotería destapó la doble vida de su marido: "Se lo regaló su amante y ahora me debe la mitad"

Tomás Cuadrado
ÚLTIMA HORA

Tomás, vecino de Miramar (Valencia): "Estamos incomunicados por el temporal, no podemos salir a la calle"

Els Poblets
DANA ADAM

La DANA Adam arrasa en Els Poblets (Alicante): "Lo hemos perdido todo, el agua ha roto hasta las paredes"

Arguiñano relata la curiosa historia del Guinness de la butifarra
Anécdota

Arguiñano relata la curiosa historia del Guinness de la butifarra: “Dio de comer a 40.000 personas”

Karlos Arguiñano ha rescatado la hazaña de Josep Grugués, más conocido como “Pepitu”, quién en 1985 entró en la lista Guinness por hacer la butifarra más larga hasta el momento.

PISO MADRID
MICROPISOS EN ESPAÑA

Un polémico micropiso de 8 metros cuadrados y 1.250 € de alquiler: "Me dicen que cómo tengo la poca vergüenza de alquilar esto"

Un equipo de Espejo Público visita en el centro de Madrid uno de los micropisos que gestiona Jonathan Fuentes, inversor inmobiliario.

Estrella se corona y gana la Gran Final: ¿qué premio escondía el sobre?

Estrella se corona y gana la Gran Final: ¿qué premio escondía el sobre?

La emoción se apodera de Estrella al resolver un panel de más de 2.000 euros

La emoción se apodera de Estrella al resolver un panel de más de 2.000 euros

Jorge Fernández felicita a Elena al conseguir 625 euros en su primer panel: “Has tirado fenomenal”

Jorge Fernández felicita a Elena al conseguir 625 euros en su primer panel: “Has tirado fenomenal”

Publicidad