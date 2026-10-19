Un premio de lotería destapó la doble vida de su marido: "Se lo regaló su amante y ahora me debe la mitad"

Lolimar llevaba 12 años casada con su marido cuando descubrió que le estaba siendo infiel y llevaba una doble vida con su amante. Todo salió a la luz de una forma inesperada: después de ganar la lotería.

En 2022, la amante con la que su marido llevaba una vida paralela desde hacía 4 años, le regaló un boleto de lotería que resultó premiado con 109.000 euros. Fue entonces cuando Lolimar descubrió una foto en la que salía celebrándolo con su amante.

"Salían abrazos y cuando le pregunté, me dijo que yo tenía mucha fantasía", afirma Lolimar. Ella se quedó con la duda desde aquel momento, pero decidió confiar y seguir con él: "Teniendo en cuenta la euforia del momento, todo era posible".

El marido de Lolimar continuó con la doble vida que mantenía con su amante en secreto, hasta que terminó pidiéndole el divorcio a Lolimar. No solo se separaron, sino que además nunca compartió el premio de lotería con ella.

Al estar casados en gananciales, Lolimar decidió reclamar su parte del premio: "Me corresponde la mitad del décimo". La Audiencia Provincial de A Coruña le ha dado la razón, pero su marido ha recurrido la sentencia. ¿Logrará Lolimar conseguir el dinero?