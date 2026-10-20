Del mitin al baile viral, así buscan los políticos multiplicar su alcance

El Comité Federal del PSOE celebrado en Fuenlabrada no ha estado exento de polémica, entre otras cosas, por los bailes que protagonizaron algunos militantes del partido durante el acto.

El politólogo César Calderón explica que los mítines han cambiado con el paso de los años. Antes, estos actos estaban más orientados a la televisión: se seleccionaban los cortes de los discursos y, en ocasiones, se interrumpía la emisión antes de que terminara el acto.

Ahora, los mítines se aprovechan hasta el final. Los bailes y otros momentos más distendidos también forman parte del contenido que se difunde, no solo en televisión, sino especialmente en los teléfonos móviles y las redes sociales.

El objetivo: llegar a quienes no les siguen

Según explica Calderón, estas estrategias buscan llegar a un público joven que no sigue habitualmente la actualidad política. El objetivo es conseguir que los vídeos circulen por las redes y que el algoritmo los muestre a usuarios que, de otra manera, quizá no verían ese contenido.

El politólogo señala que las reacciones, tanto positivas como negativas, pueden contribuir a que una publicación se comparta y alcance a más personas. Por eso, estas acciones no se dirigen únicamente a los propios seguidores del político, sino también a quienes están fuera de su comunidad.

¿Se traduce en votos?

Sin embargo, Calderón advierte de que no hay estudios concluyentes que demuestren que este tipo de estrategias mejore los resultados electorales.

Como ejemplo, menciona a Donald Trump, cuyos característicos pasos de baile llegaron a ser imitados incluso por personas que no le apoyaban.

Una muestra de cómo un momento de un mitin puede trascender el acto político y convertirse en contenido viral, aunque su repercusión en las urnas siga siendo una incógnita.

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