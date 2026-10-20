"El agua salía del váter y de las tuberías": así vivieron la DANA Adam los afectados en Oliva

La DANA Adam ha sido la primera gran DANA del otoño y su paso por el Mediterráneo ha dejado consecuencias devastadoras. Especialmente en la zona cero, que un año más ha sido el litoral valenciano.

En Espejo Público hablamos con Adrià Femenia, uno de los afectados por el temporal, que vive en Oliva, ya considerada el epicentro de la tragedia. Recordando la noche del domingo, asegura que no recuerda un temporal igual. Contaba que el nivel del agua subió hasta tal punto que, incluso viviendo en un entresuelo, el agua salía del váter y de las tuberías de su casa.

Adrià también ha perdido su coche. La fuerza del agua abrió el maletero y, cuando lo encontró, estaba completamente inundado. Asegura que no ha sido el único al que le ha ocurrido.

"Pasé mucho miedo por el niño, fue horrible"

Cipriano Reus es otro de los afectados que vive en Oliva, en una zona de playa. Su casa quedó "destrozada" por el temporal y tanto él como su hijo de dos años tuvieron que refugiarse en casa de una vecina. "Pasé mucho miedo por el niño, fue horrible", relata.

La cara B de la tragedia empieza ahora, con las consecuencias materiales que deja la DANA y las gestiones con los seguros. Susanna Griso le preguntaba por los daños y las indemnizaciones, pero para Cipriano eso es "lo de menos". "Lo importante es que estamos todos bien", señala.

Este temporal vuelve a despertar el fantasma de la DANA de 2024, que dejó más de 200 personas fallecidas. "O se aprende o cada año o cada dos seguirá pasando. O se empiezan a tomar medidas o pasará muchas más veces", advierte Adrià, en referencia a la catástrofe del 29 de octubre, cuyo segundo aniversario se cumplirá en apenas nueve días.

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