Cristian Toro, oro olímpico, concursante de realities y número cinco de Vox: "Me preocupa todo lo que rodea a Pedro Sánchez"

Cristian Toro, campeón olímpico de piragüismo en los Juegos de Río de Janeiro de 2016 junto a Saúl Craviotto, inicia una nueva etapa profesional al dar el salto a la política. El exdeportista ocupará el quinto puesto en la lista de Vox por Madrid para las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre, en una apuesta de Santiago Abascal por incorporar figuras conocidas del deporte.

Hoy, en Espejo Público, nos cuenta qué le hizo despegar su carrera política de la mano de Vox: "Lo que he vivido yo como votante y ciudadano de a pie es que vamos a peor. Me he cansado. Por eso hace unos años entré en política. Me gustó Vox y la idea que representaba. Tengo la suerte de formar parte del equipo que defenderá esas ideas en el Congreso", ha explicado a Susanna Griso.

"Mi familia emigró a Venezuela, lo que estoy viendo aquí es lo que viví allí"

Toro ha querido apuntar también por qué un deportista tiene mucho que aportar a la política: "El deporte busca la excelencia, el trabajo y la mejora y creo que tiene valores que han intentado que perdamos". El número cinco de Vox, que se muestra valiente y con ganas de trabajar en los proyectos del partido, compara las competiciones de piragüismo con el Congreso. Dice que ambas son "defender a tu país".

"Mi familia emigró a Venezuela, después retornamos. Pero lo que estoy viendo aquí es lo que viví allí, y no lo quiero. Todos los compatriotas venezolanos que vienen a España lo ven, y van huyendo de eso", apunta Toro. En cuanto a las posibles futuras negociaciones con PP, el número cinco ha recalcado que la prioridad absoluta es el compromiso por conseguir lo mejor para los españoles. "Me preocupa la ley de nietos, me preocupa me preocupa que amenacen a jueces, que el secretario general del Estado esté en la cárcel, lo que pueda seguir saliendo de Pedro Sánchez. Todo indica a que hacen trampas, y solo hay que esperar para seguir viéndolo", apunta.

De participar en realities a la política

Nacido en 1992 en Venezuela y criado en Viveiro (Galicia), Toro alcanzó la cima de su carrera al conquistar el oro olímpico en K2 200 metros. A este éxito sumó cuatro medallas de plata en campeonatos mundiales y dos títulos europeos. En enero de 2024 anunció su retirada de la alta competición. Pero su trayectoria pública comenzó antes de sus mayores éxitos deportivos, cuando participó en un programa de encontrar el amor en 2012. Años después, su actividad política y su presencia en redes sociales han vuelto a situarlo en el foco público.

Su incorporación a Vox se produjo progresivamente. Primero trabajó como asesor del grupo municipal en Madrid y, posteriormente, fue nombrado portavoz nacional de Deportes del partido. Además, recientemente tomó posesión como concejal del Ayuntamiento de Madrid tras la renuncia de Carla Toscano. Toro ocupaba el sexto puesto en la candidatura municipal de Vox de 2023 y su llegada permitió a la formación recuperar un tercer representante, junto a Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal.

En esta nueva etapa, Toro mantiene un discurso crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez y utiliza las redes sociales para expresar sus opiniones. Cuenta con más de 50.000 seguidores en X y 170.000 en Instagram, donde combina publicaciones sobre actualidad política y vida familiar con recuerdos de su carrera deportiva.

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