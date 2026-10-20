Alya desmonta las acusaciones contra Cihan y consigue que los vecinos se rebelen contra la versión de Ecmel

Alya ha decidido dar un paso al frente para limpiar el nombre de Cihan. Ante los vecinos, ha recordado el disparo que recibió Sadakat y ha cuestionado que los Albora fueran capaces de atacar a los gendarmes. Su discurso ha puesto en duda las acusaciones contra la familia.

La intervención de la doctora ha comenzado a dar sus frutos. Una mujer ha recordado cómo Alya le salvó la vida durante el parto y ha prometido contar la verdad ante el juez. ¿Conseguirá este apoyo cambiar el destino de Cihan En tierra lejana?