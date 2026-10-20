Muere a los 58 años Gustavo Oliva, referente del pádel que se despidió con una emocionante carta

El mundo del pádel está de luto tras conocerse el fallecimiento de Gustavo Oliva a los 58 años, víctima de un cáncer colorrectal con metástasis. El reconocido jugador y entrenador murió este lunes 19 de octubre, apenas doce días después de publicar un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que anunciaba que se encontraba en la fase final de su enfermedad.

Oliva, que permanecía ingresado en cuidados paliativos, quiso aprovechar sus últimos días para despedirse de sus familiares y amigos, agradecer la vida que había tenido y lanzar un importante mensaje sobre la prevención del cáncer.

"Mi vida en la Tierra llega a su fin en breve y mientras pueda, quería compartir un par de reflexiones", escribió el pasado 7 de octubre en Instagram. Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de cariño en el mundo del deporte, entre ellas la del extenista Álex Corretja, que mantenía una estrecha amistad con él.

"Me ayuda a marchar con paz y tranquilidad"

Gustavo Oliva era consciente de que su enfermedad había entrado en una fase irreversible. Sin embargo, en su mensaje de despedida quiso transmitir serenidad y agradecimiento por los años vividos.

"Irte con 58 años en nuestros tiempos y nuestro entorno es pronto. Pero, a lo largo de los años, he aprendido a ver la vida con perspectiva, y eso me hace ver lo afortunado que soy de haber vivido una vida muy completa y feliz, y me ayuda a marchar con una paz y tranquilidad que ni yo nunca me hubiera imaginado", reflexionaba.

El entrenador también quiso poner en perspectiva su situación personal recordando cómo ha evolucionado la esperanza de vida a lo largo de la historia: "De los millones de años que existe la humanidad, hasta hace apenas 200 años la esperanza de vida no alcanzaba la mía, y el bienestar que tenemos hoy en el primer mundo no lo tenía ni el más rico de la época. Incluso hoy en día, muchísima población mundial del tercer mundo no tiene la esperanza de vida que he tenido yo".

"La importancia de las revisiones médicas"

Uno de los aspectos más destacados de su despedida fue el mensaje que quiso transmitir sobre la detección precoz del cáncer. Oliva reconoció que había disfrutado de una vida saludable y que esa circunstancia pudo llevarle a confiarse y no seguir las recomendaciones de prevención.

"Por si ayuda nunca a alguien, quisiera recordar la importancia de las revisiones médicas y de la prevención. También he tenido la suerte de tener una vida llena de salud, sin ningún contratiempo importante y pudiendo disfrutar al máximo en cada momento. Quizás por ello y exceso de confianza no seguí unas normas básicas de prevención, y cuando empecé a notar los primeros síntomas, ya tenía un enorme cáncer colorrectal con metástasis en hígado, bazo y numerosos ganglios. Siguiendo la prevención aconsejada, seguro que se hubiera detectado a tiempo", explicó.

Con estas palabras, el entrenador quiso concienciar sobre la importancia de participar en los programas de cribado y seguir las recomendaciones médicas, especialmente en una enfermedad como el cáncer colorrectal, cuya detección temprana puede resultar decisiva.

"Mi única tristeza es que no llegaré a ser abuelo"

Apenas unos días antes de fallecer, Gustavo Oliva también concedió una entrevista a 'La Vanguardia' desde el área de cuidados paliativos del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona. En ella reconoció que había conseguido asumir su situación y que se sentía agradecido por haber vivido más tiempo del que inicialmente le habían pronosticado los médicos.

Sin embargo, confesó que había algo que le producía una tristeza especial: no poder conocer a sus futuros nietos: "En este tiempo, he asumido que me han regalado más vida. Los médicos jamás me dieron una esperanza de vida de tres años. […] Ahora mismo, mi única tristeza es el ver que no llegaré a ser abuelo. Pero mire, los médicos no me daban tres años de vida, y sin embargo he llegado hasta aquí", señaló.

Oliva también quiso reconocer públicamente la atención que había recibido durante su enfermedad. "Por favor, subraye el excelentísimo trato que he recibido en todo momento desde todo el personal sanitario del Hospital de Terrassa, de la Vall d’Hebron y del Parc Sanitari Pere Virgili", pidió expresamente.

Álex Corretja se despide de su amigo

La noticia del fallecimiento de Gustavo Oliva provocó una inmediata reacción entre sus amigos y compañeros del mundo del deporte. Uno de los primeros en pronunciarse fue el extenista español Álex Corretja, que quiso recordar tanto su trayectoria profesional como su personalidad: "Se ha ido una gran persona, un gran amigo, y un gran profesional. Sin duda le echaremos mucho de menos. Gus era todo alegría y simpatía", expresó Corretja.

En su despedida publicada en Instagram, Oliva también dedicó unas palabras especialmente emotivas a las personas que le habían acompañado durante su vida. "Solo puedo dar las gracias a mi entorno. Mi familia me quiere muchísimo y me he intentado rodear de unas amistades de la cual me siento muy afortunado. He aprendido a tener relación con quien estás a gusto, te quiere, y te hace sentir tal cual como eres. Por eso me siento tan feliz y afortunado. Muchísimas gracias familia, muchísimas gracias, amigos", escribió.

La ceremonia de despedida tendrá lugar el miércoles en la Catedral del Sant Esperit de Terrassa, donde residía con su familia.

El jugador y entrenador de pádel fallece a los 58 años después de afrontar una grave enfermedad y dejando un último mensaje de agradecimiento, serenidad y concienciación sobre la prevención del cáncer. Una despedida que él mismo quiso cerrar con unas palabras dirigidas a las personas que más quería: "Hasta siempre familia. Hasta siempre amigos".