Karlos Arguiñano prepara un irresistible pastel de patatas y butifarra: una receta casera para triunfar en la mesa

Karlos Arguiñano ha apostado en su Cocina abierta, por una receta llena de sabor en su programa de cocina. El pastel de butifarra y patatas combina dos ingredientes protagonistas en una elaboración que destaca por su sencillez.

El cocinero prepara un puré de patatas con yemas de huevo y perejil, mientras sofríe cebolla, pimiento y ajo para acompañar la butifarra. Después, monta el pastel por capas y añade queso emmental rallado.

El toque final llega en el horno, donde gratina cada ración hasta que el queso queda fundido y dorado. Arguiñano también comparte un consejo: no pinchar la butifarra al cocinarla para conservar sus jugos y evitar que se seque.