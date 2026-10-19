Pilar Vidal desmiente los rumores de Roca Rey con otra mujer tras su ruptura con Tana Rivera: "No está con ninguna rubia"

La semana pasada conocíamos la noticia de la ruptura de Andrés Roca Rey y Tana Rivera. Seis meses después de salir a la luz su relación, el torero decide romper su relación fruto de la presión mediática.

Tras tomar caminos separados, Roca Rey ha viajado a Pamplona, donde se ha visto salpicado por los rumores. Algunos afirman haberle visto con otra mujer, algo que Pilar Vidal ha querido desmentir.

"No está ni con una rubia ni con una morena en Pamplona", afirma Pilar Vidal, "es un chico serio". Según nuestra colaboradora, el objetivo del viaje era realizarse un reconocimiento médico en Navarra.

El torero continúa con su vida, así como lo hace la hija de Fran Rivera. Sin embargo, los rumores estallan apenas unos días después de hacerse pública la ruptura. ¡Dale al play para enterarte de todo!