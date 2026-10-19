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Ser madre a los 53 años: "Muchas mujeres me admiran, pero muchas otras me critican"

Carmina ha sido madre a los 51 años y ahora va a serlo por segunda vez a los 53. Algo que, aunque para ella es un sueño cumplido, ha sido objeto de muchas críticas.

Madre a los 53

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ser madre más allá de los 35 años es considerada una edad avanzada para la ciencia. Sin embargo, esto no impide que muchas mujeres sean madres, siempre y cuando estén sanas.

Carmina ha sido madre a los 51 años y va a serlo por segunda vez a los 53. Una decisión que confiesa que ha recibido mucho apoyo en redes por parte de algunas mujeres, pero también muchas críticas.

"Me criticaron mucho, me dijeron que era injusto para el niño", afirma Carmina, "me sentí muy juzgada". Unas críticas que llegaron a hacerla dudar de sí misma, incluso cuando tenía todas las garantías de seguridad y salud para el bebé y para ella.

Según cuenta Carmina, la decisión de ser madre más allá de los 50 no ha sido premeditada, sino algo que vino al conocer a su marido a una edad madura. Ambos quisieron formar una familia juntos y decidieron ir en contra de los prejuicios. ¡Dale al play para escuchar su historia!

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