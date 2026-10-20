¿Coche e insecto?: el escarabajo hace ganar 825 euros a Lucía

El Panel con Pregunta auguraba una gran celebración por parte de Pepis, que había caído en la casilla de los 1.000€ y había logrado situarse con un marcador de 1.150€. Sin embargo, en la ruleta la suerte viene y va y, cuando ha pedido una letra inexistente, el turno ha ido a parar a manos de Lucía.

Con su marcador completamente a 0, la concursante ha ido sumando dinero tirada a tirada. Poco a poco, ha conseguido alcanzar los 625€: una cifra lo suficientemente elevada como para llevarse una ola; pero que, si acertaba la pregunta planteada, podía aumentar hasta los 825€.

“¿Qué insecto tiene nombre de coche y puede ser pelotero?”: Lucía ha sido un mar de dudas; sin embargo, finalmente ha apostado por el escarabajo y ha conseguido llevarse su primera ola del día. ¡Enhorabuena!

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