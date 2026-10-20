Marmitako de salmón de Karlos Arguiñano: “¡Menudo recetón!”

Cocina abierta de Karlos Arguiñano ha hecho un homenaje a los amantes de los guisos marineros con un exquisito marmitako de salmón. Un plato que podemos hacer en cualquier momento para disfrutar en familia y con amigos.

Ingredientes (4 p.):

300 g de salmón

3 patatas

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

2 tomates

2 cucharadas de pulpa de pimiento choricero

100 ml de vino blanco

aceite de oliva virgen extra

sal

1 cayena

8-10 hojas de cebollino

perejil

Elaboración:

Limpia el salmón y marca un caldo con los restos del pescado. Pon las pieles, las espinas y unas ramas de perejil en una cazuela con agua hirviendo y sal. Deja cocer durante 15-20 minutos. Con la ayuda de un cazo, retira la espuma que sale al hervir. Cuela y resérvalo.

Calienta 3 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela y pica el pimiento rojo, pica el pimiento verde, sazona y ponlos a pochar en la cazuela a fuego moderado durante 10-12 minutos.

Cuando las verduras estén a punto, añade el tomate rallado y la cayena. Cocina a fuego vivo hasta que se sofría bien. Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol. Añade el pimiento choricero y remueve. Deja cocinar hasta secar.

Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol | antena3.com

Pela y casca las patatas e introdúcelas en la cazuela. Vierte el caldo y deja cocer a fuego suave durante 40 minutos aproximadamente. Mueve la cazuela con movimientos circulares para que el caldo del guiso ligue bien.

Vierte el caldo y deja cocer 40 minutos | antena3.com

Corta el salmón en dados y sazónalos. Cuando las patatas estén bien cocidas, incorpora el salmón a la cazuela y apaga el fuego. Tapa y deja que repose durante 5 minutos (el pescado se terminará de hacer con el calor residual).

Introduce el salmón | antena3.com

Reparte el marmitako en platos hondos, espolvorea con cebollino picado y decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Para espesar el caldo, puedes sacar unos trozos de patata y machacarlos.

Consejo:

No cortes las patatas con un corte limpio; clava el cuchillo y gíralo para romperlas, que hagan crack. Al soltar almidón de forma natural, ayudarán a espesar el caldo del guiso.