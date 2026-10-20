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¿Por qué no queda igual si es la misma talla? Comprobamos la diferencia de tallaje entre tiendas que afecta a la autoestima

La OCU denuncia la diferencia de tallaje en prendas que aparentemente son de la misma talla. Una realidad que afecta a la autoestima de muchas personas, especialmente mujeres, y que Lorena Vázquez ha salido a la calle a comprobar.

Tallas

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Dos prendas que aparentemente son de la misma talla no siempre quedan igual. En ocasiones, dependiendo de la tienda, puede quedar más grande o más pequeño, una diferencia en prendas de la misma talla que la propia OCU ha denunciado.

Lorena Vázquez ha salido a la calle para comprobar las diferencias de tallaje que existen en algunas tiendas de Madrid. Una realidad que puede afectar mucho a la autoestima de los clientes, especialmente de las mujeres.

Según la OCU, hay diferencias de hasta 11 centímetros entre prendas que, según la etiqueta, son de la misma talla. "¿De qué sirven las referencias si en cada tienda son diferentes?", pregunta Lorena Vázquez, que ha comprobado este problema con cinco tiendas diferentes.

El caos de las tallas no solo afecta a cómo nos vestimos, sino también a cómo nos vemos. ¡No te pierdas la investigación de Lorena Vázquez en el vídeo de arriba!

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