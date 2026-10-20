¿Cuánto cuestan las 'reliquias' de Leo Messi robadas durante los disturbios en París?

Los graves disturbios que sacuden París desde hace varios días también han dejado imágenes relacionadas con el fútbol. En las últimas horas se ha viralizado un vídeo en el que dos personas encapuchadas aparecen exhibiendo una camiseta del Barcelona y un brazalete de capitán que habrían pertenecido a Leo Messi y que estarían firmados por el astro argentino.

Según las informaciones difundidas, ambos objetos fueron sustraídos de un establecimiento comercial del centro de la capital francesa durante los actos vandálicos registrados en las inmediaciones de la plaza de la República.

Las imágenes muestran a los dos individuos sosteniendo las prendas ante la cámara en medio del caos que se vive en algunas zonas de París. No obstante, todavía no ha trascendido una confirmación oficial sobre la procedencia y autenticidad de los artículos.

El episodio se produce precisamente en la previa del PSG-Barcelona de Champions League, un encuentro que reúne a dos de los clubes que marcaron la carrera de Messi y cuya celebración había generado dudas por la situación de seguridad en Francia.

Dos objetos de Messi de enorme valor

La camiseta del Barcelona y el brazalete de capitán que aparecen en el vídeo podrían alcanzar un elevado valor económico si se confirma que fueron utilizados y firmados por el futbolista argentino.

Los artículos relacionados con Messi son especialmente codiciados entre los coleccionistas de recuerdos deportivos, sobre todo cuando pertenecen a partidos históricos o momentos destacados de su carrera.

De hecho, en 2023 seis camisetas utilizadas por el argentino durante el Mundial de Qatar 2022 fueron subastadas conjuntamente por varios millones de dólares, convirtiéndose en una de las operaciones más importantes del mercado de recuerdos futbolísticos.

El valor de este tipo de piezas depende de diferentes factores, como el partido en el que fueron utilizadas, su estado de conservación, la autenticidad de la firma y la documentación que acredita su procedencia. Por el momento, se desconoce cuánto podrían valer exactamente la camiseta y el brazalete que aparecen en las imágenes de París.

Más de 2.000 detenidos durante los disturbios

El presunto robo se enmarca en la oleada de altercados que ha sacudido Francia desde las manifestaciones del pasado sábado 17 de octubre. Más de medio millón de personas salieron a las calles para protestar de forma pacífica contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos, entre otras reivindicaciones.

Sin embargo, al margen de las movilizaciones se produjeron graves episodios de violencia, saqueos y pillajes, especialmente en París. Según las cifras difundidas sobre los disturbios, más de 2.000 personas han sido detenidas durante los últimos días.

La situación ha llevado al Gobierno francés a anunciar nuevas medidas de seguridad, incluidos toques de queda parciales en determinadas zonas del país.

Francia descarta suspender el PSG-Barça

Pese a la tensión que se vive en la capital francesa, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha confirmado que el partido entre el PSG y el Barcelona se disputará según lo previsto.

"Se ha planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se plantea para el partido del PSG contra el Barcelona de mañana. Los partidos no están en entredicho", anunció Nuñez.

El encuentro está programado para hoy martes a las 21:00 horas en el Parque de los Príncipes, situado en el distrito XVI de París.

La decisión llega después de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunciara la aplicación de toques de queda parciales y localizados para intentar contener los disturbios.

Por el momento, no se ha concretado qué zonas de París estarán afectadas por estas restricciones ni si alguna de ellas alcanzará las inmediaciones del estadio.

Luis Enrique: "No tengo ningún miedo"

El entrenador del PSG, Luis Enrique, también se ha pronunciado sobre la situación que atraviesa París. El técnico español ha expresado su confianza en que el encuentro pueda celebrarse con normalidad, aunque ha evitado entrar en valoraciones sobre los disturbios.

"No tengo ningún miedo y espero que se pueda jugar el partido en las condiciones habituales (...) Yo soy entrenador de fútbol y tengo mi opinión muy clara, muy sencilla y la solución perfecta a todos los problemas. Pero yo no soy la persona indicada para hablar esto", señaló.

Luis Enrique quiso centrar la atención en el enfrentamiento deportivo entre dos de los grandes protagonistas de este inicio de Champions.

Duelo por el liderato de la Champions

El encuentro corresponde a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League y enfrentará a los dos primeros clasificados de la competición.

Tanto el PSG de Luis Enrique como el Barcelona de Hansi Flick han ganado sus dos primeros partidos, por lo que llegan al enfrentamiento con pleno de victorias. El conjunto parisino ocupa la primera posición, mientras que los azulgranas son segundos.

Un duelo de máxima exigencia que se disputará en un contexto excepcional, con importantes medidas de seguridad y después de varios días de disturbios en la capital francesa.