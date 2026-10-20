Héctor Bellerín se querella contra el youtuber que lo llamó "maricón encubierto"

Héctor Bellerín ha decidido emprender acciones legales contra el youtuber Iñaki Angulo por los presuntos insultos homófobos que recibió durante una retransmisión en directo en YouTube. El futbolista del Real Betis ha presentado una querella en la que atribuye al creador de contenido un delito de odio en concurso ideal con un delito de injurias graves hechas con publicidad.

La querella ha sido presentada ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla después de que Angulo realizara diferentes comentarios sobre la apariencia y los gustos personales del lateral verdiblanco, llegando a calificarlo de "maricón encubierto".

El Real Betis también ha decidido intervenir y ha presentado una denuncia ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte para que examine las manifestaciones del youtuber.

"Se pinta las uñas"

Los hechos se remontan a una retransmisión en directo en la que Angulo analizaba el partido entre el Real Betis y el Real Madrid disputado el pasado 4 de septiembre.

Durante el encuentro, Bellerín se había enfrentado sobre el terreno de juego a Vinícius Júnior, una circunstancia que dio pie a los comentarios del creador de contenido.

En su intervención, Angulo hizo referencia a diferentes aspectos de la vida personal y la apariencia del futbolista, señalando que "se pinta las uñas" y "solo lee libros de mujeres".

Posteriormente, el youtuber utilizó expresiones de carácter homófobo, entre ellas "maricón encubierto". Estas manifestaciones son las que han motivado la querella presentada por el defensa del Betis.

El Betis también denuncia a Angulo

La entidad verdiblanca ha decidido respaldar a su futbolista mediante una denuncia ante la Comisión Antiviolencia. En su escrito, el club se ampara en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

En concreto, señala que el artículo 23.1 c) contempla como infracción muy grave la difusión de contenidos relacionados con actividades deportivas que inciten, fomenten o respalden comportamientos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes por motivos como la orientación sexual.

La normativa también incluye aquellos comportamientos que supongan un manifiesto desprecio hacia los participantes en una competición deportiva.

El Betis considera que las declaraciones deben ser examinadas a la luz de esta legislación y solicita que se determine si existen indicios suficientes para abrir un procedimiento sancionador.

Multas que pueden alcanzar los 650.000 euros

La denuncia del conjunto sevillano recuerda que la legislación contempla sanciones económicas importantes para las infracciones calificadas como muy graves.

En concreto, el artículo 24 establece multas de entre 60.000,01 y 650.000 euros, en función de la gravedad de los hechos y de la resolución del correspondiente expediente.

Además, cuando el responsable sea una persona física, pueden imponerse sanciones adicionales, como la prohibición de acceder a recintos deportivos.

El club destaca también que la norma permite actuar contra "cualesquiera sujetos", sin necesidad de que el presunto infractor sea deportista federado, pertenezca a un club o participe directamente en la organización de una competición.

Por ello, el Betis solicita a la Comisión Antiviolencia que valore las declaraciones y, si aprecia indicios de infracción, impulse o proponga la apertura del expediente sancionador correspondiente.

Las multas mencionadas son las previstas legalmente para determinadas infracciones muy graves, no una sanción que ya haya sido impuesta al youtuber.

La Fiscalía de Madrid también investiga al youtuber

Este episodio se suma a otro procedimiento abierto contra Angulo. La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación después de recibir una denuncia presentada por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, a la que posteriormente se han adherido cerca de un centenar de personas.

Estas diligencias buscan determinar si los hechos denunciados pueden constituir un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por tanto, el creador de contenido afronta diferentes actuaciones legales relacionadas con sus manifestaciones públicas.

La querella de Bellerín deberá seguir ahora su tramitación judicial, mientras que la Comisión Antiviolencia tendrá que estudiar la denuncia presentada por el Betis.