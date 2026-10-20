Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 20 de octubre

“¿Qué dices?”: Tito alucina con el dinero acumulado después de arriesgarse y seguir tirando

Tito “ha venido a jugar” y en su primer panel no ha querido pecar de conservador. Ahora bien, no tenía ni idea de cuánto había conseguido acumular antes de resolver el panel.

“¿Qué dices?”: Tito alucina con el dinero acumulado después de arriesgarse y seguir tirando

“¿Qué dices?”: Tito alucina con el dinero acumulado después de arriesgarse y seguir tirando

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Tito se ha estrenado en La ruleta de la suerte heredando un panel completamente en blanco de las manos de Lucía. Así, se ha dispuesto a tirar para tratar de acumular la máxima cantidad de dinero posible antes de resolver la pantalla de Brian.

Más allá del Me lo quedo que ha conseguido, el concursante ha logrado situarse en 450€. Sin embargo, esta cantidad le resultaba insuficiente y, a pesar de conocer la respuesta correcta, ha seguido tirando: “He venido a jugar”. Lanzamiento a lanzamiento, esta filosofía no se difuminaba, destapando una a una todas las consonantes del panel.

Cuando Jorge Fernández le ha dicho el dinero que tenía acumulado, no se lo podía creer: “¿Qué dices?”. Ya sin más opción que resolver, el concursante ha leído a la perfección la pantalla para llevarse 700€ en su primera jugada. ¡Nada mal!

Puedes ver el panel completo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

El baile de los políticos

Del mitin al baile viral, así buscan los políticos multiplicar su alcance

¿Coche e insecto?: el escarabajo hace ganar 825 euros a Lucía

¿Coche e insecto?: el escarabajo hace ganar 825 euros a Lucía

El espectacular panel de 1.850 euros de Tito: gajos, tele y una merecidísima ola

El espectacular panel de 1.850 euros de Tito: gajos, tele y una merecidísima ola

Suben los precios de los alimentos
SUBEN LOS PRECIOS

Una madre de familia, sobre la subida de los precios de los alimentos: "Lo llevo como puedo, es un infierno"

“¿Qué dices?”: Tito alucina con el dinero acumulado después de arriesgarse y seguir tirando
Mejores momentos | 20 de octubre

“¿Qué dices?”: Tito alucina con el dinero acumulado después de arriesgarse y seguir tirando

Sonsoles Ónega
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la increíble historia de una mujer que heredó medio millón de euros por sorpresa

Una llamada cambió la vida de Naiara: un abogado la informó de que había heredado 80.000 euros y una vivienda de 400.000 euros de una tía abuela lejana que nunca conoció.

Xavier García Albiol (PP)
Precampaña electoral

Xavier García Albiol defiende un pacto entre PP y Vox: "Hay que desmontar el entramado político que ha organizado el PSOE"

El alcalde de Badalona y número uno del PP por Barcelona para las elecciones generales del 29 de noviembre carga contra Pedro Sánchez en plena precampaña electoral y defiende un posible pacto con Vox para impulsar medidas contra el Gobierno.

Marmitako de salmón de Karlos Arguiñano: “¡Menudo recetón!”

Marmitako de salmón de Karlos Arguiñano: “¡Menudo recetón!”

Huevos dos pestos

Receta de huevos dos pestos de Arguiñano: “Atentos a este entrante porque es alucinante”

Cristian Toro (Vox)

Cristian Toro, oro olímpico, concursante de realities y número cinco de Vox: "Me preocupa todo lo que rodea a Pedro Sánchez"

Publicidad