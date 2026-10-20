“¿Qué dices?”: Tito alucina con el dinero acumulado después de arriesgarse y seguir tirando

Tito se ha estrenado en La ruleta de la suerte heredando un panel completamente en blanco de las manos de Lucía. Así, se ha dispuesto a tirar para tratar de acumular la máxima cantidad de dinero posible antes de resolver la pantalla de Brian.

Más allá del Me lo quedo que ha conseguido, el concursante ha logrado situarse en 450€. Sin embargo, esta cantidad le resultaba insuficiente y, a pesar de conocer la respuesta correcta, ha seguido tirando: “He venido a jugar”. Lanzamiento a lanzamiento, esta filosofía no se difuminaba, destapando una a una todas las consonantes del panel.

Cuando Jorge Fernández le ha dicho el dinero que tenía acumulado, no se lo podía creer: “¿Qué dices?”. Ya sin más opción que resolver, el concursante ha leído a la perfección la pantalla para llevarse 700€ en su primera jugada. ¡Nada mal!

Puedes ver el panel completo dando play al vídeo de arriba.