Receta de huevos dos pestos de Arguiñano: “Atentos a este entrante porque es alucinante”

Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha mostrado la receta de los huevos dos pestos. Un entrante sencillo y muy rico que combina las salsas de la cocina genovesa y siciliana. ¡Atreveros a probarlo!

Ingredientes (4 p.):

8 huevos

8 rebanadas de pan

perejil

Para el pesto verde:

80 g de hojas de albahaca (sin el tallo)

150 g de queso parmesano

50 g de piñones

1 dientes de ajo

120 ml de aceite de oliva virgen extra

sal

Para el pesto rojo:

150 g de tomates deshidratados en aceite de oliva

50 g de almendras crudas o tostadas

50 g de queso parmesano

1 diente de ajo

40 g de hojas de albahaca (sin el tallo)

120 ml de aceite de oliva virgen extra

sal

1 cayena (opcional)

Elaboración:

Para el pesto verde, pon las hojas de albahaca en el vaso de la picadora. Pela el ajo y agrégalo. Tuesta los piñones en una sartén sin aceite y añádelos al vaso. Incorpora el parmesano, el aceite de oliva y una pizca de sal. Tritura. Pasa el pesto a un bol y resérvalo.

Elabora el pesto | antena3.com

Para el pesto rojo, pon los tomates en el vaso de la picadora. Pela el ajo, trocéalo y añádelo. Agrega el queso rallado, las hojas de albahaca, las almendras, la cayena y una pizca de sal. Vierte el aceite y tritura. Ponlo en un bol y resérvalo.

Pon abundante agua con una pizca de sal en una cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce los huevos y cocínalos durante 10 minutos. Escúrrelos, pélalos y pártelos por la mitad (a lo largo).

Cuece los huevos | antena3.com

Pon las rebanadas de pan en una bandeja de horno. Hornea a 200ºC durante 5-8 minutos, hasta que se tuesten por los 2 lados.

Hornea el pan | antena3.com

Unta 4 tostadas con el pesto verde y otras 4 con el pesto rojo. Sirve 4 mitades de huevo encima y salsea dos mitades con el pesto de albahaca y dos con el pesto rojo. Decora con perejil.

Consejo:

Para hacer el pesto rojo, si usas tomates secos deshidratados (no en conserva), remójalos en agua tibia durante 15 minutos para que se ablanden y luego escúrrelos bien.

Consejo:

Limpia las hojas de albahaca (retiramos el tallo porque amarga) y sécalas con papel de cocina. Es importante secarlas bien porque tienden a oxidarse con facilidad y pueden estropear el pesto.

Consejo:

Utiliza los pestos inmediatamente o guárdalos en un frasco de cristal; en el frigorífico te aguantarán hasta una semana.