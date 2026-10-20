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Receta de huevos dos pestos de Arguiñano: “Atentos a este entrante porque es alucinante”

El cocinero nos ha enseñado a hacer un entrante espectacular con un pesto siciliano y un pesto genovés que te hará brillar en la mesa. Descubre cómo elaborar los huevos dos pestos de Arguiñano.

Huevos dos pestos

Receta de huevos dos pestos de Arguiñano: “Atentos a este entrante porque es alucinante”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha mostrado la receta de los huevos dos pestos. Un entrante sencillo y muy rico que combina las salsas de la cocina genovesa y siciliana. ¡Atreveros a probarlo!

Ingredientes (4 p.):

  • 8 huevos
  • 8 rebanadas de pan
  • perejil

Para el pesto verde:

  • 80 g de hojas de albahaca (sin el tallo)
  • 150 g de queso parmesano
  • 50 g de piñones
  • 1 dientes de ajo
  • 120 ml de aceite de oliva virgen extra
  • sal

Para el pesto rojo:

  • 150 g de tomates deshidratados en aceite de oliva
  • 50 g de almendras crudas o tostadas
  • 50 g de queso parmesano
  • 1 diente de ajo
  • 40 g de hojas de albahaca (sin el tallo)
  • 120 ml de aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 1 cayena (opcional)

Elaboración:

Para el pesto verde, pon las hojas de albahaca en el vaso de la picadora. Pela el ajo y agrégalo. Tuesta los piñones en una sartén sin aceite y añádelos al vaso. Incorpora el parmesano, el aceite de oliva y una pizca de sal. Tritura. Pasa el pesto a un bol y resérvalo.

Elabora el pesto
Elabora el pesto | antena3.com

Para el pesto rojo, pon los tomates en el vaso de la picadora. Pela el ajo, trocéalo y añádelo. Agrega el queso rallado, las hojas de albahaca, las almendras, la cayena y una pizca de sal. Vierte el aceite y tritura. Ponlo en un bol y resérvalo.

Pon abundante agua con una pizca de sal en una cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce los huevos y cocínalos durante 10 minutos. Escúrrelos, pélalos y pártelos por la mitad (a lo largo).

Cuece los huevos
Cuece los huevos | antena3.com

Pon las rebanadas de pan en una bandeja de horno. Hornea a 200ºC durante 5-8 minutos, hasta que se tuesten por los 2 lados.

Hornea el pan
Hornea el pan | antena3.com

Unta 4 tostadas con el pesto verde y otras 4 con el pesto rojo. Sirve 4 mitades de huevo encima y salsea dos mitades con el pesto de albahaca y dos con el pesto rojo. Decora con perejil.

Consejo:

Para hacer el pesto rojo, si usas tomates secos deshidratados (no en conserva), remójalos en agua tibia durante 15 minutos para que se ablanden y luego escúrrelos bien.

Consejo:

Limpia las hojas de albahaca (retiramos el tallo porque amarga) y sécalas con papel de cocina. Es importante secarlas bien porque tienden a oxidarse con facilidad y pueden estropear el pesto.

Consejo:

Utiliza los pestos inmediatamente o guárdalos en un frasco de cristal; en el frigorífico te aguantarán hasta una semana.

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