Con sabor italiano
Receta de huevos dos pestos de Arguiñano: “Atentos a este entrante porque es alucinante”
El cocinero nos ha enseñado a hacer un entrante espectacular con un pesto siciliano y un pesto genovés que te hará brillar en la mesa. Descubre cómo elaborar los huevos dos pestos de Arguiñano.
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Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha mostrado la receta de los huevos dos pestos. Un entrante sencillo y muy rico que combina las salsas de la cocina genovesa y siciliana. ¡Atreveros a probarlo!
Ingredientes (4 p.):
- 8 huevos
- 8 rebanadas de pan
- perejil
Para el pesto verde:
- 80 g de hojas de albahaca (sin el tallo)
- 150 g de queso parmesano
- 50 g de piñones
- 1 dientes de ajo
- 120 ml de aceite de oliva virgen extra
- sal
Para el pesto rojo:
- 150 g de tomates deshidratados en aceite de oliva
- 50 g de almendras crudas o tostadas
- 50 g de queso parmesano
- 1 diente de ajo
- 40 g de hojas de albahaca (sin el tallo)
- 120 ml de aceite de oliva virgen extra
- sal
- 1 cayena (opcional)
Elaboración:
Para el pesto verde, pon las hojas de albahaca en el vaso de la picadora. Pela el ajo y agrégalo. Tuesta los piñones en una sartén sin aceite y añádelos al vaso. Incorpora el parmesano, el aceite de oliva y una pizca de sal. Tritura. Pasa el pesto a un bol y resérvalo.
Para el pesto rojo, pon los tomates en el vaso de la picadora. Pela el ajo, trocéalo y añádelo. Agrega el queso rallado, las hojas de albahaca, las almendras, la cayena y una pizca de sal. Vierte el aceite y tritura. Ponlo en un bol y resérvalo.
Pon abundante agua con una pizca de sal en una cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce los huevos y cocínalos durante 10 minutos. Escúrrelos, pélalos y pártelos por la mitad (a lo largo).
Pon las rebanadas de pan en una bandeja de horno. Hornea a 200ºC durante 5-8 minutos, hasta que se tuesten por los 2 lados.
Unta 4 tostadas con el pesto verde y otras 4 con el pesto rojo. Sirve 4 mitades de huevo encima y salsea dos mitades con el pesto de albahaca y dos con el pesto rojo. Decora con perejil.
Consejo:
Para hacer el pesto rojo, si usas tomates secos deshidratados (no en conserva), remójalos en agua tibia durante 15 minutos para que se ablanden y luego escúrrelos bien.
Consejo:
Limpia las hojas de albahaca (retiramos el tallo porque amarga) y sécalas con papel de cocina. Es importante secarlas bien porque tienden a oxidarse con facilidad y pueden estropear el pesto.
Consejo:
Utiliza los pestos inmediatamente o guárdalos en un frasco de cristal; en el frigorífico te aguantarán hasta una semana.
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