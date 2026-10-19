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Almudena Herrero, expareja de Fabio Testi, tras dos décadas de silencio: "Iba de depresión en depresión, de pastilla en pastilla"
Tras romper con Fabio Testi, Almudena desapareció de la vida pública. Hoy, nos cuenta qué ha pasado durante estos 20 años y por qué se acabó su relación.
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Fabio Testi ostentaba el título de gran galán del cine italiano cuando en 2002, se enamora de Almudena Herrero. Es entonces cuando ella comienza a ganar fama, hasta que en 2008 rompen su relación.
Tras la ruptura, Almudena desaparece del panorama mediático y, hoy, dos décadas después, nos concede una entrevista donde nos cuenta qué ha hecho durante este tiempo. Dos décadas en las que dejó a un lado su faceta profesional en Madrid para hacer frente a una situación personal muy difícil.
Aunque Almudena intentó mantener su faceta como cantante en Madrid, tuvo que regresar a Bilbao para cuidar de sus padres enfermos. Esa dura situación familiar, sumada a su ruptura, le hizo caer en una fuerte depresión. "Una depresión muy gorda, eso fue un vacío", señala, "yo iba de depresión en depresión, de pastilla en pastilla".
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La ruptura con Fabio Testi tampoco fue fácil. Fue Almudena la que le dejó tras descubrir que le estaba siendo infiel, poniendo fin a una época de fama en la que confiesa que nunca fue feliz. "La tele no fue una época feliz para mí porque yo sentía que esa fama acababa de llegar, era una fama muy vacía y era como comer aire", afirma. ¡No te pierdas su entrevista exclusiva en el vídeo de arriba!
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